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全球第1 中國6G專利數量占比40.3% 華為最多

記者戴瑞芬／綜合報導
從基地台技術來看，華為位居前列。(取材自微博)
從基地台技術來看，華為位居前列。(取材自微博)

中國在新一代通訊技術領域，已經成為6G專利申請的主要來源國，6G專利數量以40.3%的占比高居全球第一。據統計，中國6G專利大多與移動基礎設施技術有關，又以華為申請最多新的專利，此外國家電網、中國航天等國企也是6G專利的熟面孔。

今年5月中國宣布首條小衛星智能生產線所生產的首顆衛星成功落地，正式具備6G通訊衛星量產的能力；8月低軌衛星網絡成功與地面5G網絡完成連接，並獲得技術認證。

北京市政府17日宣布，將超前布局6G未來網絡，並發展量子科技、算法創新、區塊鏈等數位技術，搶占制高點，引領全球數位經濟。中國正快馬加鞭想超前美國、日本在新一代高速通信6G標準的主導權競爭。

界面新聞報導，據日經亞洲評論與東京研究公司網絡創新研究所進行的全球調查，針對通信技術、基地台技術、人工智能（AI）等九個領域，按國家分析已註冊和正在申請的約2萬件專利，統計發現，中國企業以40.3%的占比高居全球首位，排在第2位的美國企業為35.2％，日本以9.9%排名第三，其次是歐洲8.9%和南韓4.2%。

日經評論，專利申請量越多的國家在先進技術方面領先，因此對行業標準制定有更大的發言權。

按專利領域來看，中國在基地台、人造衛星等基礎設施領域有優勢，美國則在軟件領域有優勢。但中國和美國並不是唯一爭奪6G霸權的國家，各國都在摩拳擦掌。

從基地台技術來看，美國高通、瑞典愛立信、中國華為位居前列；在AI、VR等軟體技術領域，美國微軟、英特爾排在前列；另外，日本企業則多布局天線控制和信號輻射技術，包括NTT、索尼集團、松下、三菱電機躋身前20。

中國專利申請較專注與移動基礎設施技術有關，最新的專利多由華為申請，另外國家電網、中國航天等國企也有不少6G專利。

報導指出，中國6G發展曾因美國對華為打壓而放緩，但中國調動國企結合大學科研而保持了競爭力。特別的是在先進晶片斷供下，中國建造新一代基地台和製造6G智能通訊的研究，並沒有失去動力。

中國 美國 華為

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