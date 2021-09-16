中國經濟疲軟 官方暗示降準 統計局稱將實施跨周期調節

中國8月國民經濟指標表現不佳，消費零售總額漲幅2.5%，探一年低點。（中新社）

中國8月國民經濟指標，包括消費、投資 、工業增加值全線低於預期。尤其消費零售總額漲幅2.5% 創下一年新低，工業增長5.3%則創13個月新低。主要原因是疫情 及水患衝擊，國家統計局表示，下一步要有效實施宏觀政策跨周期調節。似乎在預告官方有可能降準。

路透報導，中原銀行首席經濟學家王軍分析，預估第3季GDP年增率將出現較大幅度的下行，可能會低於6%，消費不樂觀加上房地產 調控的負面影響，加速經濟下行的風險，貨幣政策可能在第4季有降準的可能。

中國國家統計局15日發布， 8月社會消費品零售總額人民幣3兆4395億元，年增2.5%， 為去年8月以來，近一年最低，其中，餐飲收入年減4.5%，更比7月下降18.8個百分點。

累計今年前8月消費零售總額年增3.9%，較前七月回落0.4個百分點，遠低於疫情前8%的增速。專家指出，疫情持續，消費欲振乏力，已經離疫情前水準「越行越遠」。

財信證券首席經濟學家伍超明表示，預估在今年下半年消費將繼續表現疲軟，。特別是中低收入群體增收仍比較困難、房地產擠占效應仍待消化，這些將制約消費回暖。

此外，疫情未消以及秋冬仍受極端天氣影響，對消費提振尚不樂觀。

統計局還發布，8月規模以上工業增加值年增5.3%，為去年7月以來，近13個月最低；比7月回落1.1個百分點 。

工業經濟走下坡，華泰證券分析主要有三個因素，一方面，原材料價格依舊居高不下，擠壓中下游中小微企業利潤；另一方面疫情風險抬頭，打亂工業生產節奏；此外，下半年出口和房地產投資需求邊際放緩，對工業生產的支撐會有所減弱。

分行業來看，晶片短缺對汽車製造業負面影響持續，8月汽車製造業工業增加值下降12.6%，跌幅較7月擴大4.1個百分點。

另外，受雙碳限產要求影響，黑色系相關開工率低迷，8月螺紋鋼等鋼材產量年減10.1%。

另外，前八月固定資產投資年增8.9%，漲幅較前七月收窄1.4個百分點。

分析認為，大宗商品價格高企加大基建投資的成本壓力，地方政府面臨化解隱性債務風險壓力，地方財政收支審計嚴格化、地方債問責強化、嚴控地方隱性債務等，都制約財政投資的發力。