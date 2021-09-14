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中國造業量大 連續11年位居世界第一

財經新聞組／綜合報導

中國工業和信息化部部長蕭亞慶13日表示，自2010年以來，中國製造業已連續11年位居世界第一。中國製造業大國地位進一步鞏固。

中新社報導，國務院新聞辦公室13日就「推進製造強國網絡強國建設助力全面建成小康社會」有關情況舉行發布會。蕭亞慶在發佈會上表示，中國製造體量大，2012年到2020年，中國工業增加值由20.9萬億元人民幣（約3.2億美元）增長到31.3萬億元人民幣（約4.8億美元），其中製造業增加值由16.98萬億元人民幣（約2.6億美元）增長到26.6萬億元人民幣（約4.1億美元），佔全球比重由22.5%提高到近30%。

中國工業擁有41個大類、207個中類、666個小類，是世界上工業體系最為健全的國家。在500種主要工業產品中，有40%以上產品產量世界第一。

他說，中國製造競爭力增強，光伏、新能源汽車、家電、智能手機、消費級無人機等重點產業躋身世界前列，通信設備、工程機械、高鐵等一大批高端品牌走向世界。

中國製造業企業實力顯著增強。最新發佈世界500強企業榜單中，中國工業領域企業有73家入圍，比2012年增加28家。

中小企業創業創新十分活躍，專業化水平持續提升，已培育4萬多家「專精特新」企業、4700多家「小巨人」企業、近600家製造業單項冠軍企業。

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