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中喊停網遊審批 「超級瑪利歐」下架

記者蔡敏姿／綜合報導
中國擴大打擊網路遊戲成癮問題，消息傳出將暫停新網路遊戲的審批。京東日前發布禁售遊戲公告，名單包含「動物森友會」、「超級馬力歐製造2」等。（取材自任天堂官網）
中國擴大打擊網路遊戲成癮問題，消息傳出將暫停新網路遊戲的審批。京東日前發布禁售遊戲公告，名單包含「動物森友會」、「超級馬力歐製造2」等。（取材自任天堂官網）

中國擴大打擊網路遊戲成癮問題，南華早報引述消息稱，官方8日約談騰訊和網易的會議中，透露將暫停新網路遊戲的審批。目前尚不清楚暫停審批將持續多久，但業者已開始自主管理，包括「超級馬力歐製造2」等遊戲已經下架。

根據中國音數協遊戲工委和中國遊戲產業研究院聯合發布的「2021年1-6月中國遊戲產業報告」，今年上半年，中國國內遊戲市場規模高達人民幣1505億元（約233.08億美元），年增7.8%，網路遊戲用戶數高達5億人。

南華早報報導，中共中央宣傳部、國家新聞出版署有關負責人，會同中央網信辦、文化和旅遊部等部門，對騰訊及網易等重點網路遊戲企業和遊戲帳號租售平台、遊戲直播平台進行約談，官方要求業者要加強網路遊戲內容審核把關，嚴禁含有錯誤價值取向、淫穢色情、血腥恐怖等違法違規內容，堅決抵制拜金主義、娘炮等不良文化。

騰訊回應稱，將認真學習約談精神，在相關主管部門指導下，從嚴落實未成年人防沉迷的規範和要求，強化內容安全與合規，堅持正確價值導向，切實保護未成年人身心健康和茁壯成長。

網路科技公司也紛紛跟進遊戲禁令政策，京東9月2日發布關於禁售遊戲公告，公告中涵蓋87款遊戲，名單包含「動物森友會」、「超級馬力歐製造2」等。

這兩款的特色都包含高自由度的創作元素，其中「動物森友會」在過去曾因為玩家在創作中提及「武漢肺炎」或「光復香港」等政治敏感議題，被認為是下架的主因。

京東表示，未經審批備案的遊戲不得在京東商城出售，對此類商品將形成常態化高壓治理。

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