我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos詐騙案將開審 創辦人1.35億元豪宅曝光

補強針怎麼打？誰能打？科學意見不一 還有道德問題

中國8月進出口雙升 專家：Q3經濟有撐

記者戴瑞芬／綜合報導

中國8月外貿表現超預期，分析師認為，進出口雙雙走升，對第3季經濟形成支撐，經濟走勢到年底有望「在景氣區間逐步趨緩，急跌現象難現。」

路透報導，儘管各地疫情多發，但中國外貿的超預期表現，緩解市場原本對進出口將墜崖式創低的擔憂。分析師指出，機電、高新技術產品出口增速仍將保持高位，特別是服裝等勞動密集型產品訂單回流，抵消包括口罩在內紡織品出口下滑影響 ，加上官方擴內需等系列政策支持，下半年隨著地產周期的下行和內需消費依舊疲軟，外貿出口將成為支撐經濟增長的重要力量。

中海晟融首席經濟學家張一指出，外貿對第3季經濟形成支撐，展望第4季，考慮到發達經濟體需求仍將保持正增長，出口仍有望較高增速，尤其是耶誕節需回暖將超出預期。

方正中期期貨金融衍生品研究員彭博指出，由於海運受阻未解，耶誕節備貨因此提前，導致傳統旺季提前到來，總體來看，到年底進出口持穩是大方向。

上海證券宏觀分析師胡月曉指出，得益於大宗商品價格逐漸回落，中國到年底將延續高貿易順差，加上中國經濟在世界經濟格局中一枝獨秀，帶來的金融順差，雙順差將為中國貨幣環境平穩和金融市場發展創造條件。

中國 分析師 耶誕節

上一則

網銀搶市 中國四大銀行上半年關掉187家分行

下一則

中國8月進出口金額超過預期 擴大對美採購是主因

延伸閱讀

Mu尚非威脅 專家：勿因疫情倦怠疏忽

Mu尚非威脅 專家：勿因疫情倦怠疏忽
不甩專家堅為12-15歲孩童接種？英疫苗大臣：尚未決定

不甩專家堅為12-15歲孩童接種？英疫苗大臣：尚未決定
台灣衝第一劑覆蓋率 專家：拿人民健康當賭注

台灣衝第一劑覆蓋率 專家：拿人民健康當賭注
比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22

比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22

熱門新聞

今年夏季美股迭創新高，隨著9月到來，金融市場將迎接的一連串貨幣和政治事件，可能使投資人從自滿中醒覺。路透

迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場

2021-09-06 11:21
社安信託基金理事會年度報告指出，社安基金到了2034年恐將用罄，除非國會立法增加預算。圖為財政部費城財務管理服務中心準備寄出的社安金支票。(美聯社)

社安福利受影響嗎？ 社安基金收不敷出 2034年可能花光

2021-08-31 23:28
分析師提醒投資人，目前美國股市與1929、1999和2007年的情況有許多相似點。美股在這些年登峰造極，後來都墜入熊市。路透

分析師：美股現況與1929、1999、2007年很像

2021-09-07 09:04
美國房價飆漲，營建類股卻開始失去上漲動能，可能是大盤轉弱的訊號。 美聯社

金絲雀正在鳴叫：美股出現三個漲勢趨弱的技術跡象

2021-09-06 06:49
中國「航海王」、貨櫃海運龍頭中遠海控上半年獲利人民幣370.9億元，年增31倍。(取自微博)

中國貨櫃海運龍頭 上半年獲利暴增31倍

2021-08-31 13:30
由於疫情期間創新低的利率水準，亞太大城市房價高漲。(路透)

亞洲房市像打了類固醇 買家競價 現金買房大增

2021-09-03 00:54

超人氣

更多 >
全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥

全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥
氣炸鍋退燒？行家點名1家電：功能一樣卻更便宜

氣炸鍋退燒？行家點名1家電：功能一樣卻更便宜
教堂山北卡大研究室 遭中國指控為COVID-19起源

教堂山北卡大研究室 遭中國指控為COVID-19起源
Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤

Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤
被中國封殺第11天 鄭爽IG發聲：我在一直都在

被中國封殺第11天 鄭爽IG發聲：我在一直都在