中國8月進出口雙升 專家：Q3經濟有撐

中國 8月外貿表現超預期，分析師 認為，進出口雙雙走升，對第3季經濟形成支撐，經濟走勢到年底有望「在景氣區間逐步趨緩，急跌現象難現。」

路透報導，儘管各地疫情多發，但中國外貿的超預期表現，緩解市場原本對進出口將墜崖式創低的擔憂。分析師指出，機電、高新技術產品出口增速仍將保持高位，特別是服裝等勞動密集型產品訂單回流，抵消包括口罩在內紡織品出口下滑影響 ，加上官方擴內需等系列政策支持，下半年隨著地產周期的下行和內需消費依舊疲軟，外貿出口將成為支撐經濟增長的重要力量。

中海晟融首席經濟學家張一指出，外貿對第3季經濟形成支撐，展望第4季，考慮到發達經濟體需求仍將保持正增長，出口仍有望較高增速，尤其是耶誕節 需回暖將超出預期。

方正中期期貨金融衍生品研究員彭博指出，由於海運受阻未解，耶誕節備貨因此提前，導致傳統旺季提前到來，總體來看，到年底進出口持穩是大方向。

上海證券宏觀分析師胡月曉指出，得益於大宗商品價格逐漸回落，中國到年底將延續高貿易順差，加上中國經濟在世界經濟格局中一枝獨秀，帶來的金融順差，雙順差將為中國貨幣環境平穩和金融市場發展創造條件。