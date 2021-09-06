北京證交所漲跌幅 規劃為30%

習近平在2021年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會上發表視頻致辭，宣布將設立北京證交所。（新華社）

北京證券 交易所（簡稱北交所）5日發布規則公開徵求意見稿，內容包括競價交易漲跌幅限制比率為正負30%，上市首日不設漲跌幅限制，並實施臨時停牌機制等六大市場關注重點。

此外，在中國 全國股轉系統（俗稱新三板）連續掛牌滿12個月的創新層掛牌公司可申請赴北交所上市。

中國國家主席習近平上周宣布將設立北交所，引發市場譁然，未來資本市場將形成京、滬、深等三個證券交易所三足鼎立。隨後，中國證監會稱，在定位方面，北交所將專注中小企業融資上市。

中國證券報報導，北交所昨晚公布「北京證券交易所交易規則（試行）」（簡稱規則）徵求意見稿，意見徵求至9月22日。最值得關注的內容包括六大方面，在漲跌幅限制及申報有效價格範圍方面，北交所競價交易漲跌幅限制比率為前一日收盤價的正負30%，上市首日不設漲跌幅限制，次日起30%。

競價交易的申報方面，北交所競價交易單筆申報應不低於100股，每筆申報可以1股為單位遞增，賣出股票時餘額不足100股的部分應當一次性申報賣出。

臨時停牌機制方面，當股票盤中成交價格較開盤價首次上漲或下跌達30%、60%時，實施臨時停牌，每次停牌十分鐘，復牌時採取集合競價，復牌後繼續當日交易。

大宗交易方面，大宗交易為協議交易，需滿足單筆申報數量不低於10萬股，或交易金額不低於人民幣100萬元的要求。大宗交易的成交價格範圍與其價格漲跌幅限制保持一致。

交易監管方面，明確股票異常波動認定標準，最近三個有成交的交易日以內收盤價漲跌幅偏離值累計達到正負40%的屬於異常波動。

另外，北交所股票可以採取競價交易、大宗交易、協議轉讓等交易方式。其中，確立競價交易和大宗交易的相關規定；協議轉讓的具體要求由北交所另行規定。

北交所表示，考慮到市場流動性以及公募基金等機構投資者的交易需要，為今後引入混合交易和盤後固定價格交易預留制度空間。為有效平衡中小企業在資本市場的收益，對現金分紅比率不硬性規定。

新三板獨資 徐明任董座

中國國家主席習近平2日宣布設立北京證券交易所，北京證券交易所便火速成立，據工商徵信平台天眼查數據顯示，北交所於3日成立並完成註冊，資本額人民幣10億元（約1.5億美元），由全國股轉公司（俗稱新三板）全資持股，徐明擔任北交所董事長。

天眼查顯示，北京證券交易所有限責任公司由大陸「全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司」100%持股，是其唯一股東。公司董事長徐明，是「全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司」董事長；公司副董事長、總經理為隋強。

北京證券交易所有限責任公司經營範圍為：依法為證券集中交易提供場所和設施、組織和監督證券交易以及證券市場管理服務等業務；市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和北京市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。

根據大陸證監會之前披露，北京證券交易所的組織架構方面，與滬深會員制交易所不同，北交所將由大陸全國股轉公司出資設立，將探索具有特色的組織形式和管理制度。

從管理體制上看，北交所採取公司制，按照「公司法」、「證券法」、「證券交易所管理辦法」等相關規定，可以借鑒國際成熟交易所最佳實踐，不斷優化治理機制，為交易所多種形式改革積累經驗。