鴻海墨西哥擴充零組件產能 增資1.8億美元

鴻海1日公告增資墨西哥廠，預計投入1.8億美元（約新台幣50億元）擴充當地零組件產能。(本報資料照片)

鴻海 1日公告增資墨西哥 廠，預計投入1.8億美元（約新台幣50億元）擴充當地零組件產能。鴻海墨西哥廠主要生產雲端 伺服器與電視等產品，法人認為此次增資主要用來衝刺當紅的伺服器業務，在全球電子業飽受缺料問題困擾之際，鴻海藉由自主料源掌握度高優勢並發動銀彈攻勢擴張伺服器業務，緯穎、廣達等同業壓力大。

根據鴻海公告，此次是透過子公司ECMMS Precision Singapore Pte.增資墨西哥廠，取得墨西哥廠PCE Technology de Juarez S.A. de C.V.股份，該公司位在美墨邊界，2009年建廠至今，已成為北美規模最大的消費性電子產品組裝廠。

法人認為，鴻海此次大動作增資墨西哥廠，主要因應來自亞馬遜與Google等大客戶的雲端伺服器需求暢旺。

近期電子業飽受缺料之苦，緯創集團旗下伺服器代工大廠緯穎便坦言，雖然整體市場看來仍維持成長態勢，但全球疫情與供應鏈短缺仍延續，缺料風險依舊嚴峻，估計零組件缺口超過一成，且本季缺口比第二季大，該公司雖然沒有悲觀，但也不敢樂觀，預期2021全年營運可較去年成長，但是能否雙位數成長，必須看材料供應狀況。

相較之下，鴻海在料況掌握度相對高。鴻海董事長劉揚偉先前證實，半導體缺料延續的時間，可能會較之前預估（2022年第2季）再拉長一點。即便目前疫情嚴重，缺料對鴻海的訂單影響，仍維持原本預估的10%。