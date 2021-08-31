浦東機場塞貨嚴重 重傷餐飲業台商

上海浦東機場貨運爆發新冠疫情至今，貨運運力已恢復七成。（中新社）

受新冠疫情 影響，上海浦東機場 貨運縮量，重創貨物承攬及進口食材的餐飲業台商。一名不願具名的台灣 航空貨運代理業者表示，現在浦東機場貨運處理能力大概已經恢復到七成，「20日聽到浦東機場貨運站暫停處理貨運，心想完了完了，交貨期得要拉長了。」

8月20日至今，共有七名浦東機場境外貨機作業人員確診新冠病毒，不過，浦東機場貨運已逐步恢復，查詢30日上海機場貨運官網，計畫國際進港航班78班，取消了16班進港貨運航班，實際處理62班。

面對客戶不斷來電詢問，貨物交貨期會延遲多久，這名航空貨運代理業者說：「我只能跟他們講，清關時間勢必會拉長，要有心理準備，可能會延到兩三個星期或一個月以上，能等才寄貨。」

至於短期運力降低，在原需求不變的情況下，供不應求是否引起運價短期走高，這名航空貨運代理業者指出，的確有航空公司醞釀要漲價，還好25日國航宣布恢復貨運運輸，稍微解決塞貨的問題，「我這十天心情真猶如坐雲霄飛車般的起伏。」

這名航空貨運代理業者解釋，浦東機場貨運站仍是大陸最大的國際航空貨運口岸，是高附加值商品進出的窗口，像是昂貴的晶圓、封測等高科技產品，出關後直接貨車拉到長三角的科技廠。

因疫情導致全球空運混亂，也影響到終端的餐桌上，食材幾乎都透過空運送到上海的台商新櫻日式料理總經理曾鴻毅指出，6月到8月這三個月，光是從挪威進口的鮪魚，價格就已經漲價一倍以上，「這種狀況以往只有發生在春節期間。」

曾鴻毅苦笑地表示，進口食材大漲，從沒遇過每月營業額近人民幣100萬元（約15.5萬美元）還虧錢。