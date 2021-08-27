中國網辦提出草案 嚴格規範科技業演算法推薦模式

中國當局正致力於嚴格規範科技業演算法推薦模式，預料將影響阿里巴巴等公司。 路透

中國 當局正致力於對內地演算模式科技業者使用的視頻及其他內容推薦系統，執行廣泛的法規。

中國國家互聯網信息辦公室（簡稱「網辦」）針對「演算法推薦管理法規」，公布一項共有30項要點的草案；網辦已要社會大眾對這項草案提出意見，為期30天，但並末明確表示何時執行。

這些規則將禁止企業採取各種「鼓勵上癮或高額消費」的作法，以及任何可能危害國家安全或攪亂社會及經濟秩序的活動，將直接影響字節跳動、騰訊及快手科技等公司的運作。

科技業的演算法一向是各國政治性爭議的核心。臉書與Google皆遭指控，聲稱他們選用的新聞與視頻已使政治兩極化升高，並引發暴力行為。美國 政府要求業者改變作法，效果一直有限，但北京 主管當局則擁有龐大的權力。今年中國當局已實施一連串的整頓治理措施，以打擊科技產業的壟斷行為及不公平競爭。

這項草案最終將如何落實，哪些企業將受到影響，目前並不清楚，但可能會衝擊阿里巴巴等公司，因為這些業者使用演算法推薦科技，向購買者推薦產品；蘋果等外國企業也用這套科技，向用戶推薦Apple Store的某些產品，因此也可能受到影響。

以下是這項重要草案的要點：

企業必須公布任何演算法推薦服務的基本原則，以「顯著的」方式說明推薦的目的與機制。

業者必須向用戶提供便利的選項，來關閉演算法推薦功能，並且在客戶要求選擇退出此種推薦時，必須「立即」執行。

演算法不應以用戶的偏好與習慣為基礎，執行價格差別形式的推薦。

業者必須定期評估並測試他們的演算法及數據，以避免誘發用戶本身的強迫性行為，過度支出，或其他違反公共秩序與道德的行為。

業者必須堅持「主流價值」，並「積極推廣正能量，且將演算法做更佳的應用」。

不應利用演算法來設立假帳戶，或不實的影響力排名，及對業者本身有利的搜尋結果，影響線上揭示，或逃避法規監督。

演算法不可損及國家安全，攪亂經濟與社會秩序，或侵犯其他人的合法權利及利益。

有力影響輿論或推動群眾的演算法提供者，必須向網辦提出服務內容，並得到批准。提供者未獲得批准而提供服務，最高將被處以人民幣3萬元的罰金，並勒令停止提供服務。