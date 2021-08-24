618周年慶銷售亮眼 京東Q2營收增26%超預期

京東第2季財報優於預期。圖為「京東618」活動記者會。（本報資料照片）

京東集團昨日公布第2季財報顯示，營收 2538億元（人民幣，以下同，約391.51億美元），年增26.2%，淨利潤 46億元，年減22%，但仍優於外界預期，主因是618周年慶銷售成績亮麗。

路透報導，京東第2季營收年增26.2%至2538億元，高於路孚特綜合20位分析師預估的2492.7億元，第2季非公認會計準則下每股美國 存託股攤薄收益為2.9元，也高於預期的2.35元。

京東集團首席財務官許冉表示，京東第2季新增3200萬新用戶，創京東歷史上最大單季用戶增長數。此外，在京東618周年慶大促銷期間，超過236個品牌的下單金額突破1億元。截至2021年6月30日，京東過去12個月的活躍購買用戶數增長27.4%至5.3億戶。

許冉指出，京東一貫的強執行力以及618周年慶的成功帶新用戶大增，同時，也很欣慰地看到京東收入來源更加多樣化，基於開放生態的戰略，通過以京東供應鏈為基礎的技術和基礎設施為用戶和業務夥伴創造價值。

財報顯示，京東第2季非公認會計準則下歸屬於普通股股東的淨利潤46億元，較去年同期下跌22%。

值得注意的是，京東集團員工數快速增加，截至今年6月30日，京東體系上市及非上市公司員工數近40萬人，較去年同期增近12萬人。

在回應官方政策「共同富裕」方面，京東集團強調，員工薪酬和福利待遇穩步提升，京東宣布將用兩年時間，讓員工的平均年薪由14薪級等逐步漲至16薪級等。

網路科技業近期遭到官方監管，中國國家市場監管總局日前發布關於「禁止網路不正當競爭行為規定（公開徵求意見稿）」稱，經營者不得實施或幫助實施網路不正當競爭行為，擾亂市場秩序，影響市場公平交易。