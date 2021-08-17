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小米汽車總部、工廠 將落戶北京

特派記者林宸誼／上海17日電
汽車商業評論報導，小米汽車總部和首座工廠已基本確定將落戶北京。（汽車商業評論微博截圖）
汽車商業評論報導，小米汽車總部和首座工廠已基本確定將落戶北京。（汽車商業評論微博截圖）

小米造車似乎有了新進展，根據汽車商業評論報導，小米汽車總部和首座工廠已基本確定將落戶北京

今年3月30日，小米集團發布公告，將成立一家全資子公司並由負責高品質智慧電動汽車業務，小米造車首期投資為人民幣100億元，預計未來10年投資額100億美元。

此外，小米集團董事長雷軍，將兼任智慧電動汽車業務的首席執行官。

雷軍當時表示，小米將以現有人民幣1080億元現金儲備、1萬多人的研發團隊、全球前三的手機業務、全球最好的智慧生態全力打造小米汽車。

經理人雜誌報導，在汽車領域，目前北京已有Benz、北汽集團、北京現代等整車製造企業，理想汽車日前也公布將在北京建設工廠以打造電動汽車，此外百度Apollo、小馬智行等智慧網聯翹楚企業也主要布局在北京。

自小米宣布造車後，總部及工廠選址就備受關注，北京、上海、武漢、合肥、西安等地都在爭取小米造車專案。而雷軍也在四個多月裡頻繁走訪長安、廣汽、上汽通用五菱、長城、上汽、東風、博世、寧德時代等廠商，並發布大量招聘信息。

實際上，關於小米汽車落戶何地，先前也傳出數個版本，上月底有消息傳出，安徽省國資委正在和小米汽車接觸，有意將小米汽車引入合肥，同時透露江淮汽車內部人士陳，江淮汽車或將為小米汽車代工，首款車型有可能主攻人民幣20萬元以下市場，並將布局換電業務。

在此之前，武漢市經濟開發區也曾積極回應網友，表示經開區已經第一時間成立工作專班，將主動、熱情對接小米，充分展示區內優質汽車生態圈和優越營商環境，爭取合作可能性。

在武漢積極對接小米之前，上海也是小米部署造車團隊的城市之一，在小米汽車於7月22日發布的54條招聘信息中，包括整車安全模擬分析工程師、NVH模擬分析工程師、整車總佈置專家等與整車工程相關的崗位介紹中，都增加了上海市徐匯區。

這代表小米整車工程相關的開發或許將放在上海，而上海的汽車產業上下游資源部署已相對完備，這也增加了小米汽車落戶上海的可能性。

不過小米集團方面表示，一切以官方公布的信息為準。

小米 汽車 北京

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