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中鋼7月獲利佳 每天賺3億台幣

記者林政鋒／高雄17日電
中鋼公告7月稅前盈餘90.8億元，創建廠50年來單月新高。（本報資料照片）
中鋼公告7月稅前盈餘90.8億元，創建廠50年來單月新高。（本報資料照片）

鋼市基本面看好，台灣中鋼營運再噴發，昨日公告7月稅前盈餘90.8億元（台幣，以下同，約3.26億美元），創建廠50年來單月新高，與去年7月虧損2.9億元相比天差地遠；累計前七月稅前盈餘442億元，每股稅前盈餘2.8元。

中鋼董事長翁朝棟表示，「鋼市從任何角度看都是榮景」，將旺到明年上半年。中鋼7月獲利佳，顯示中鋼降低成本大作戰奏效，近期再將節省成本的年度總目標調高到45億元，有信心達陣。

法人指出，台股進到跌勢整理，鋼鐵股被拖累趨於弱勢，但鋼市基本面強，各重點鋼廠獲利不斷創新高，當前中鋼股價與營運績效重度悖離，還有多家上市鋼廠明顯被低估，市場傳出主力大戶鴨子划水進場布局，外資持股中鋼占比達20.38%、為6月來相對高點，新一波反彈動能箭在弦上。

中鋼昨天股價收盤37.65元，跌0.1元。

中鋼表示，7月碳鋼銷售量80萬公噸，單月合併營收418億元，月增8%、年增70%，累計前七月合併營收2551億元、年增46%，前7月稅前盈餘442億元，每股稅前盈餘為2.81元，為歷史同期最高。

法人分析，中鋼盤價持續走高，雖然7月的內銷持平，但外銷價續漲，而且第3季棒線、鋼板等行情平均調高4.1%，下游提貨超量，7月營運再創新高，自結單月合併稅前盈餘90.84億元，比6月新高再增9%，寫下建廠50年歷史最強紀錄。

翁朝棟說，對鋼市前景有充分信心。中鋼營運穩定向上，他認為獲利能不斷走強的主因在於近年超前部署奏效，不管是高值化精緻鋼廠、綠能產業、節能減碳等重點項目都展現成果。

另一方面，中鋼全體總動員降低成本，原定全年目標36億元，到7月底已經省下30.34億元、進度超前，因此再將節省成本的年度總目標調高到45億元，有信心達陣。

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