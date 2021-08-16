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離開華為自立門戶 榮耀躍升中國手機三哥

記者蔡敏姿／綜合報導
榮耀從華為獨立出去。（本報資料照片）
榮耀從華為獨立出去。（本報資料照片）

華為分離出來的榮耀手機銷售回升，公司內部銷售數據透露，單周銷量市占率已從之前最低的3%回升至14.6%，居中國手機市場第三名，全球50多個國家已經恢復業務，顯示該品牌正在回到重返榮耀之路。

科創板日報報導，榮耀品牌手機在高峰時期在中國市占率為16.7%，而獨立後的2021年第1季則跌落至3%。榮耀CEO趙明近期宣布榮耀手機在中國單周銷量市占率已經回升到14.6%，重返中國第三名，榮耀線下通路銷售占比超過七成，通路建設速度將會前所未有地加快。

市場分析，榮耀手機銷量之所以能東山再起，得歸功於通路優勢，因為當初榮耀從華為分割出來時，榮耀的股東中有些就是通路商，有別於小米是靠網路銷售，榮耀比較有通路上的優勢。

數據機構賽諾和counterpoint在中國智慧手機市場報告指出，下半年榮耀保持強勁增長動能。榮耀12日發布全新旗艦手機榮耀Magic 3系列、榮耀平板V7 Pro等。

此外，趙明透露，榮耀已經在全球50多個國家恢復業務，今年海外市場將逐漸復甦，公司正在準備海外的發貨和銷售，將會在其中的30多個國家上市，未來會有更多的產品上市，手機和平板也會支持Google的行動服務。

之前榮耀海外市場占有率幾乎跌到零，公司相信V型反彈會更加漂亮。

趙明表示，獨立後的榮耀全方位夯實自己核心能力，尤其是研發、品牌、市場體系，這些核心能力才是公司面向未來的基礎。今日最為關鍵的是不斷投資未來，投資面向未來研發的核心能力、市場核心能力以及下一步走向全球市場在海外核心能力的布局。

時代周報報導，為爭食華為的高端產品市占率，各大手機廠商紛紛瞄準高端機型，OPPO發布高端定位的Find X3系列，最低和最高售價分別為人民幣4499元和6999元。

vivo高端旗艦X70系列也將在9月發布，估逾人民幣6000元。

榮耀magic 3系列價格上探至人民幣4599至7999元，最貴的是榮耀magic 3至臻版，為人民幣7999元，這也是榮耀旗下價格最高的智慧手機。

小米和榮耀對高端市場的進軍更為高調，其價格也在不斷上探。

手機 中國 華為

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