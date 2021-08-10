中國7月PPI年增9% CPI成長1%

中國7月PPI年增9%已追平5月創下的12年半高點。圖為福建龍岩舉行的工程機械產品展售會。（中新社）

中國 國家統計局9日公布7月消費者物價指數 （CPI）年增1%，生產者物價指數（PPI）年增9%，雙雙超出市場預期，尤其PPI追平5月創下的12年半高點紀錄，主要原因是大宗商品包括石油 及煤炭價格持續走高。專家預估PPI將維持在高點一段時間，第4季可能再度走高。

中新社報導，中國國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，PPI年增9%，漲幅比6月擴大0.2個百分點，受原油、煤炭及相關產品價格大幅上漲影響，工業品價格漲幅略有擴大。

中國民生銀行首席研究員溫彬分析，在大宗商品保供穩價政策調控下，大宗商品價格上漲動力已經明顯減弱，像鋼材、有色金屬等行業價格已經出現小幅下降，但受高溫天氣影響，動力煤需求旺盛帶動相關行業價格上漲；國際原油價格上行，帶動石油產業鏈價格上漲，帶動PPI繼續高位運行。

路透報導，中原銀行首席經濟學家王軍稱，工業品價格還將在高位延續一段時間，首先在海外需求持續旺盛的背景下，行政性的限產政策、壓降兩高、安全生產等因素導致部分上游行業開工率不足，將推動成本上升，加上政府推進碳中和的堅定決心和實質性動作，將增加企業經營成本。

王軍認為，下半年因季節性因素和財政支出後置的影響將在9月和第4季出現國內需求旺季，進而可能推動工業品價格重拾升勢，另外，受大多數原材料價格上漲帶動，上半年一些漲幅偏慢的品種可能在下半年出現「補漲」，上半年已出現調整的品種可能再次出現上漲。

中國國家統計局指出，7月各地區統籌做好疫情防控、防汛救災和經濟社會發展工作，7月CPI年漲1%，漲幅比6月回落0.1個百分點，其中，食品價格下降3.7%，降幅比6月擴大2個百分點，影響CPI降約0.69個百分點。