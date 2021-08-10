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理想汽車在港上市 將集資150億港幣

記者蔡敏姿／綜合報導

中國電動車巨頭理想汽車將在港上市，初步集資最高達港幣150億元（約19.27億美元），預計12日掛牌。分析稱，理想汽車的純電汽車業務需進入正軌，才真正能撐起高估值，不然回港上市也無法打開資金困局。

界面新聞報導，理想汽車的創始人、CEO李想曾說，理想不介意任何一種方式的融資，包括二級市場、銀行貸款和發債等，錢多多益善。這也反映出理想汽車對資金的渴望，新能源造車是公認的燒錢項目。

畢竟研發、營銷、未來布局無一不是需要資金支持，而且一個環節出現問題就會導致錢打水漂，這也是以理想為代表的造車新勢力為何急於赴港雙重上市的原因。

分析稱，理想在技術和供應鏈、銷售渠道、品牌塑造上已經完成初步積累和領先，但面臨缺錢問題。短期需要看理想ONE車型的銷量，長期要看是否有新的融資以及新款純電車型的推出，若理想汽車的純電汽車業務進入正軌，才真正能撐起更高的估值，不然回港上市也無法打開困局。

網易財經報導，公開信息顯示，中概股在美股待上市的企業有43家。其中，哈囉出行、喜馬拉雅、Keep等企業，已傳出取消或暫停美股IPO的計畫。

理想汽車的新募資著陸點，更多需要依託於港股，從現實來看，將尋求回歸A股。因港股對製造業的態度一向是低估，而港股的名額中，不那麼缺錢的小鵬汽車已率先奪旗，8月12日的理想汽車預計會是第二個。

市場解讀，對蔚來、小鵬、理想而言，尋求登陸港股可以被納入港股通名單，引入A股投資者，提升股票流動性，也有利日後回A股。

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