小米注投資晶片鏈 注資逾60家 多家登陸科創板或將IPO

小米集團董事長雷軍從未停止對晶片的投資，至今已投資逾60家晶片公司。（路透）

正在全力「造車」的小米 董事長雷軍，並沒有停止對晶片 的投資 ，小米集團體系資本圍繞晶片產業鏈大舉「掃貨」，累計至今超過60家，其中多家被投資公司已登陸科創板或正處於IPO流程中。

上海證券報報導，據天眼查數據顯示，2021年小米集團、小米長江產業基金以及順為資本等參與投資的晶片公司數量已經超過20家，涉及AI晶片研發、顯示驅動晶片、射頻及高端類比晶片、感測器晶片、功率器件研發等各個方面；其中不乏連續多次投資的案例，此外小米還投資了超過300家生態鏈企業。

今年6月，「易兆微電子」完成Pre-IPO輪融資，投資機構為小米長江產業基金、考拉基金，該公司是一家短距離無線通訊晶片的設計公司，產品覆蓋了物聯網、POS機、可穿戴設備、智慧家電等在內的無線應用場景，目前已進入上市輔導期。

8月，小米長江產業基金參與聚芯微電子數億元C輪融資，該公司以類比與混合信號晶片設計為核心，其中智慧音訊晶片及解決方案已在OPPO、小米、三星等一線手機廠商完成上億顆出貨。除了小米長江產業基金外，順為資本、金米投資、People Better等關聯基金，也成為雷軍布局晶片產業的抓手。

截至目前，小米系資本投資的晶片公司已超過60家，其中不少公司產品能夠為小米生態鏈產品提供晶片或相關解決方案，涵蓋了手機智慧硬體供應鏈、通信基帶、新材料及新工藝等各個領域。而晶片產業鏈投資對於小米既是戰略協同，也不乏財務投資，除了易兆微電子已進入上市輔導期外，不少被投公司已經上市或者正處於IPO過程中。

早在2016年，小米就投資樂鑫科技，以及透過武漢珞珈間接持股聚辰股份，目前這兩家企業，均已在科創板成功上市。

同樣已經成功登陸科創板的小米參投公司，還包括半導體IP授權服務商芯原股份、智慧音訊SoC晶片龍頭恒玄科技。