阿里砸下150億美元 買回庫藏股

電商 巨頭阿里巴巴3日發布第2季財報（2022財年第1季）淨利潤 人民幣434.4億元（約67.5億美元），年減5%，同時阿里巴巴董事會授權買回庫藏股從100億美元提升至總額150億美元，這將是阿里巴巴歷來最大規模回購計畫，也是中企史上力度最大回購。

阿里巴巴表示，提升股份回購反映了阿里管理層對公司長遠增長有信心。

不過，財報發布後，因為獲利不佳，阿里巴巴美股盤前下跌2%。

阿里巴巴集團董事會主席張勇表示，阿里巴巴已經成長為一家橫跨消費互聯網和產業互聯網，依靠多引擎驅動長期增長的公司，今後將不斷依靠增強技術優勢，來提升消費者體驗，以及幫助企業客戶成功實現數位化轉型。

阿里財報顯示，第2季營收人民幣2057.4億元（約320億美元），年增34%，但不及市場預估的人民幣2093.8億元（約325.6億美元）；淨利潤人民幣434.4億元（約67.5億美元），則較去年同期下降5%。

阿里巴巴第2季月活躍移動用戶9.3億，不及市場預估9.4億；截止2021年6月底，阿里巴巴生態全球年度活躍消費者達到11.8億，較上一季增加4500萬，其中有9.1億消費者來自中國 市場。

同時，阿里核心電商板塊年度活躍消費者達8.2億，移動月活用戶單季增長1400萬至9.3億。

阿里巴巴表示，第2季財報中，螞蟻集團貢獻6.9億美元的利潤；菜鳥網絡收入增長50%，菜鳥裹裹訂單量增長63%；餓了麼訂單量年增超過 50%；社區商業平台業務的商品交易額比上季則增長約200%。淘特獲得下沉市場用戶歡迎，年度活躍消費者增長至超1.9億。閑魚平台的季度移動月活躍用戶超過1億。阿里雲收入年增至人民幣160.5億元（約24.9億美元），連續三季盈利。

不過，相較5月阿里公布的第1季財報（2021財年第4季），受到反壟斷法重罰，導致出現上市以來首個季報虧損，阿里已走出了上一季的陰霾。

阿里在財報發表會中宣布，將股份回購計畫從100億美元擴大至150億美元。據統計，2021年4月1日以來阿里已回購約36.8億美元的美國存託股。這項回購計畫將持續至2022年底，這不僅為阿里巴巴最大規模回購計畫，也是中國史上力度最大回購。