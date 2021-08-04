華為強攻驅動IC 台廠面臨競爭壓力

華為透過旗下關聯公司入股中國驅動IC廠歐錸德，成為第二大股東。（路透）

華為 強攻半導體IC設計領域，繼旗下晶片 廠海思傳出跨足當紅的OLED驅動IC業務之後，華為再透過旗下關聯公司入股中國 驅動IC廠歐錸德，成為第二大股東。華為出動海思及關聯企業猛攻驅動IC領域，挾龐大出海口能量與研發能力，將對聯詠、敦泰、天鈺等台灣相關廠商形成龐大競爭壓力。

華為進軍半導體事業，先前以海思自主開發手機晶片最受關注，海思最高階製程已達5奈米，於台積電生產，技術能力居業界領先群，其手機晶片並用在華為自家智慧手機。但受美國禁令影響，海思無法再生產先進製程晶片，因而轉向至目前當紅、且技術能力不受美方禁令限制，以成熟製程生產的驅動IC。

其中，華為透過海思，首款OLED驅動IC已採用中芯國際40奈米生產，並進入試產階段，預計今年底送樣、明年量產，同樣以華為品牌龐大終端產品為出海口，具有技術與市場優勢。

中國媒體3日進一步披露，北京驅動IC廠歐錸德發生工商變更，股東新增華為關聯公司深圳哈勃科技、寧波瀚瀾企業管理，並增資五成。

根據中國方面資料，歐錸德成立於2019年，為OLED驅動IC研發商，法定代表人為張晉芳，其持股比例為50.91%；華為哈勃持有該公司約16.49%股份，為第二大股東。

歐錸德董事長兼控股股東張晉芳，同時也是北京集創北方科技股份有限公司的實際控制人。

值得一提的是，集創北方成立於2008年，公司雖年輕，但為最早專注於觸控IC應用的企業之一，也是最早實現自電容+互電容方案的中國IC設計業者，技術能量不容小覷，其主要業務包含LED顯示螢幕、LCD面板以及新型顯示幕等提供完整的顯示晶片解決方案，包括驅動、觸控、指紋識別、時序控制、電源管理等晶片。