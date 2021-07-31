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台積電南科18A廠製程疑受汙染 全力搶救

記者簡永祥／綜合報導
台積電南科18A廠29日晚驚傳製程出狀況，供應鏈估計需花費三到四個工作日才能讓生產作業恢復正常水準，但台積電強調對營運無造成顯著影響。（本報資料照片）
台積電南科18A廠29日晚驚傳製程出狀況，供應鏈估計需花費三到四個工作日才能讓生產作業恢復正常水準，但台積電強調對營運無造成顯著影響。（本報資料照片）

擁有全球最先進製程的台積電南科18A廠，29日晚間驚傳製程出狀況，部分產線停擺，雖然台積電即時調度其他氣體供應，並強調對營運無造成顯著影響。但據供應鏈透露，截至30日傍晚，台積電廠務忙成一團，全力清理受汙染的氧氣槽，估計需花費三到四個工作日才能讓生產作業恢復正常水準。

這也是台積電南科廠區在2019年1月發生光阻劑汙染事件後，南科廠區再度爆發製程受汙染事件，且都是發生在最先進製程的主要生產重鎮，供貨對象都是國際知名大廠，事件後續備受關注。

台積電發言體系30日表示，南科18A部分廠區來自廠商供應的氣體疑似受到汙染，但已即時調度其他氣體供應。台積電強調，「為確保生產品質無虞，目前正進行嚴密後續作業。此事件目前已知對營運並無造成顯著影響，後續將持續追蹤。」

不過，供應鏈消息證實，截至30日下午，台積電南科18A廠仍全力進行氧氣槽清理作業，且將供應商全數擋在門外，由於氧氣是半導體製程重要供應氣體，台積電除了清理氧氣槽、確保排除汙染，也需搶救其他包括爐管、物理及化學研發和蝕刻等重要製程設備，需同步確認排除汙染源，在在考驗危機處理能力。

半導體業者表示，半導體製程高達700多道，約有270道需使用氧氣，涵蓋蝕刻、物理及化學研磨，幾乎都是核心製程，且南科18A是台積電最先進5奈米核心製程，目前生產項目又是蘋果下世代5Ｇ手機要用的核心處理器和超微新一代處理器，此刻事件可說是直中要害。

台積電30日淡化此事，強調未造成顯著影響。但據調查，清理氧氣槽需花費三到四天，且產線停擺範圍相當大，相關設備供應商也被通知待命，配合全力搶救，以利盡速讓產線恢復。

目前還無法確認台積電18A廠此次因氧氣汙染造成的損失，但相關供應商已被通知31日起減量供貨，預料影響不輕，但實際影響有待台積電進一步說明。

台積電2019第一季發生光阻液受汙染，受影響客戶包括蘋果、高通、輝達、超微、海思、聯發科等重量級客戶，並造成單季營收短少5.5億美元，毛利率減少2.6個百分點。這次18A廠重要性更高，是台積電生產5奈米核心廠區。

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