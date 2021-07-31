疫情趨緩 台灣7月房市買氣漸回籠

疫情趨緩，全台房市買氣回籠。（本報資料照片）

隨著疫情 逐漸穩定，台灣 房市買氣回籠，根據台灣五大房仲業者統計，7月全台交易量的月增率皆有成長，五大房仲最低月增29%、最高月增85%，年增率仍衰退，顯示市場雖未恢復至往年正常水準，但已從這波疫情的谷底逐步回溫。

綜觀六都表現，雙北市因初期疫情衝擊最嚴重，交易影響最深，但7月有基本盤支持，買氣呈現跳躍式成長。住商機構、台灣房屋、信義房屋、中信房屋、永慶房屋統計，7月全台交易量較6月成長率依序為85%、61%、55%、47%、29%，房仲業者也直呼「很有感」。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，7月房市如三溫暖，上旬受疫情影響購屋暫緩，下旬微解封後，來電詢問與預約看屋逐漸復甦，多以剛性需求客群及長期置產居多。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德強調，通常突發單一事件對房市影響是量大於價，當事件穩定後交易量又會回到事件發生前的水準，故當前市場的買氣已經明顯回升。以區域表現來看，受疫情影響越大的區域，7月房市交易量彈升的越為顯著。

中信房屋總經理張世宗提及，最近一周中信房屋網站預約看屋數，比上周成長了7成。不僅可以發現買方對疫情不再如此擔憂，也可以發現房地產 市況略有起色，蟄伏已久的看屋人數紛紛出籠。

永慶房屋研展中心副理陳金萍觀察近期交易，發現民眾的看屋模式也有轉變，過去多採實體看屋，在這波疫情後，大多先利用線上賞屋篩選物件，若有感興趣的物件，才會做好防護措施實體看屋。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡認為，隨疫情緩解，預售市場積極推案，也促使中古買盤陸續出籠，有利於市場發展，若8月買氣延續，下半年穩中求進。