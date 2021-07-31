我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山房東拿錢換鑰匙 付47.5萬趕走房客

Delta變種突破中國防線 蔓延8省22地 逾200人確診

特斯拉Model 3 中國售價意外下調1.5萬元

記者戴瑞芬／綜合報導
特斯拉中國30日官宣，Model 3標準續航升級版即日起價格下調。（路透）
特斯拉中國30日官宣，Model 3標準續航升級版即日起價格下調。（路透）

特斯拉中國30日官宣，Model 3標準續航升級版即日起價格下調人民幣1.5萬元（約2322美元），補貼後售價降為人民幣23.59萬元（約3.65萬美元）。

特斯拉這波降價超出市場預期，因為美國市場都在上漲，而且5月Model 3才喊漲人民幣1萬元。

車市專家分析，特斯拉在中國市場大降價，背後不能說的秘密，除了因應對現金流緊縮，想刺激銷售，由低價版的Model 3率先下手。也透露2021年版的Model 3，從之前的台灣電機，正式改搭大陸國產電機、電池，換裝後BOM（物料清單）成本降低，因此反映降價。

專家預估，特斯拉率先調降也會給其他造車品牌一定的壓力，恐將迎來一波電動車降價潮。

特斯拉中國指出，此次的價格調整反映成本波動的實際情況，特斯拉會秉承價格公開透明的原則，持續帶來更為優質的產品與體驗。這樣的聲明也引發特斯拉粉絲大軍熱議，意味在Model 3之後，其他車型比如同樣價格相對較低的Model Y也有機會跟進調降。

同時，特斯拉官網也顯示，特斯拉Model 3標準續航升級版降價後，交付時間也將縮短為四至六周。

值得注意的是，以前只降價的特斯拉，近一年來因應車載晶片緊缺和原材料物價大幅上漲，還價格漲漲降降、七上八下。

以今年來說，2021年第一天開售國產Model Y，價格最高狂降人民幣16.51萬元，導致大陸各地門店被擠爆。

3月24日卻突然由特斯拉對外事務副總裁陶琳在社交媒體上發布，中國市場在售Model Y價格上調人民幣8,000元；5月特斯拉又調漲Model 3標準續航升級版人民幣1萬元；直到7月初，特斯拉Model S長續航版和Model X長續航版分別上漲人民幣3萬元。

不料，7月最後一天又把Model 3入門車型標準續航升級版下調人民幣1.5萬元。

特斯拉的生意經怎麼算都是在將本求利，只不過特斯拉和傳統車企銷售模式不同，特斯拉自己造車自己賣，所有銷售都採直營，因此終端零售價更能及時反應「工廠價」，晶片荒、匯率不穩、換鋰電池都有理由調價。

這次特斯拉降價促銷，也是反映當前現金流波動，因為特斯拉更接近互聯網科技公司，風險抵禦能力低，需要通過產品快速銷售來實現資金回籠，保證現金流，這也是此次突然調價關鍵。

特斯拉 中國 晶片

上一則

雖科技股扯後腿 史指本月升逾2%

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

軟體更新導致電池降壓 特斯拉以150萬美元和解

軟體更新導致電池降壓 特斯拉以150萬美元和解
Panasonic營利 比一年前增26倍

Panasonic營利 比一年前增26倍
中國特斯拉Model 3降2300美元 網酸：車界蘋果變小米

中國特斯拉Model 3降2300美元 網酸：車界蘋果變小米
馬斯克：特斯拉持有14.7億元比特幣 美想課交易稅

馬斯克：特斯拉持有14.7億元比特幣 美想課交易稅

熱門新聞

巴菲特表示，複利是投資人最好的朋友，用複利累積財富，好像推雪球滾下山坡。（美聯社）

周末來讀巴菲特：投資愈早開始愈好 靠自己更好

2021-07-24 21:15
國際特赦組織指出，蘋果iPhone也會遭到駭客軟體攻擊竊取敏感資料。(路透)

蘋果股價為何盤後重摔2%？投資人嗅出iPhone兩大利空

2021-07-28 00:26
對通膨的評估，關係整體經濟未來發展。（路透）

大仁說財經 | 若Fed和白宮都錯估通膨 就全盤皆輸了

2021-07-28 18:37
投資人相信美國經濟復甦的表現將優於絕大部分國家，美國依然是投資股票、債券及其他資產的首選地。圖為紐約證券交易所外。(Getty Images)

上半年9000億熱錢湧美國 超過全球總和

2021-07-26 21:48
中國國家市場監管總局加強控管，外送平台美團今天在港股大跌。(路透)

中國出手改善外送員勞動條件 美團股價大跌

2021-07-26 14:11
Fed主席鮑爾。路透

Fed主席鮑爾的心意 你看懂了嗎？

2021-07-29 08:15

超人氣

更多 >
擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗

擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美衝第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美衝第一

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變
香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元

香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元
苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見

苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見