特斯拉Model 3 中國售價意外下調1.5萬元

特斯拉中國30日官宣，Model 3標準續航升級版即日起價格下調。（路透）

特斯拉中國 30日官宣，Model 3標準續航升級版即日起價格下調人民幣1.5萬元（約2322美元），補貼後售價降為人民幣23.59萬元（約3.65萬美元）。

特斯拉這波降價超出市場預期，因為美國市場都在上漲，而且5月Model 3才喊漲人民幣1萬元。

車市專家分析，特斯拉在中國市場大降價，背後不能說的秘密，除了因應對現金流緊縮，想刺激銷售，由低價版的Model 3率先下手。也透露2021年版的Model 3，從之前的台灣電機，正式改搭大陸國產電機、電池，換裝後BOM（物料清單）成本降低，因此反映降價。

專家預估，特斯拉率先調降也會給其他造車品牌一定的壓力，恐將迎來一波電動車降價潮。

特斯拉中國指出，此次的價格調整反映成本波動的實際情況，特斯拉會秉承價格公開透明的原則，持續帶來更為優質的產品與體驗。這樣的聲明也引發特斯拉粉絲大軍熱議，意味在Model 3之後，其他車型比如同樣價格相對較低的Model Y也有機會跟進調降。

同時，特斯拉官網也顯示，特斯拉Model 3標準續航升級版降價後，交付時間也將縮短為四至六周。

值得注意的是，以前只降價的特斯拉，近一年來因應車載晶片 緊缺和原材料物價大幅上漲，還價格漲漲降降、七上八下。

以今年來說，2021年第一天開售國產Model Y，價格最高狂降人民幣16.51萬元，導致大陸各地門店被擠爆。

3月24日卻突然由特斯拉對外事務副總裁陶琳在社交媒體上發布，中國市場在售Model Y價格上調人民幣8,000元；5月特斯拉又調漲Model 3標準續航升級版人民幣1萬元；直到7月初，特斯拉Model S長續航版和Model X長續航版分別上漲人民幣3萬元。

不料，7月最後一天又把Model 3入門車型標準續航升級版下調人民幣1.5萬元。

特斯拉的生意經怎麼算都是在將本求利，只不過特斯拉和傳統車企銷售模式不同，特斯拉自己造車自己賣，所有銷售都採直營，因此終端零售價更能及時反應「工廠價」，晶片荒、匯率不穩、換鋰電池都有理由調價。

這次特斯拉降價促銷，也是反映當前現金流波動，因為特斯拉更接近互聯網科技公司，風險抵禦能力低，需要通過產品快速銷售來實現資金回籠，保證現金流，這也是此次突然調價關鍵。