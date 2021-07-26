房市去泡沫 深圳打房下重手 禁抬價、違規銷售

深圳二手房跌價15%後，打房政策再加碼。圖為深圳市區。（中新社）

深圳二手房跌價15%後，打房政策再加碼，二手房委託房仲買賣規定更嚴格，以避免炒作二手房價 ，專家稱，深圳房市正在「去泡沫」，未來恐怕有一段盤整期，甚至將影響新建案房價跟著走跌。

今年中國 部分城市推行「二手住房成交參考價格」制度，2月深圳率先開跑，隨後寧波、成都和西安陸續跟進。易居研究院指出，6月這四個城市二手住房價格年漲8.1%，但深圳漲幅已趨緩，若跟1月房價高點相比，6月深圳二手房價已較1月下跌15%。

官方趁著二手房價格下跌之際乘勝追擊，網傳一則房產仲介「深圳新版網簽直播培訓」的內容顯示，屋主最多可以簽約三家仲介，但同一時間只能有一家委託銷售，到期再換另一家，以免多家仲介賣同一物件哄抬價格，另外，屋主提前解約也要仲介同意，以免屋主任意漲價。

中證網報導，廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，深圳房市正在「去泡沫」。

二手房參考價，基本鎖死深圳房市一年的價格水平。凍結價格的同時，通過聯動貸款評估價，隱蔽房源真實價格，也凍結槓桿和市場預期。

中國城市經濟專家委員會副主任宋丁表示，深圳房市素來以二手房成交為主，調控新政以來，二手房成交量大幅萎縮，局部房價也出現小幅下跌。在這種高壓下，預計會持續一段盤整期。

網易報導，萬科大都會銷售方案新增「遞補選房」規則，簡單來說，未售罄的房源，以後將以抽籤形式，由剩餘的意向登記買家遞補選房。另外，仲介收取「喝茶費」（賄賂費）同樣被限制，6月9日，坪山金尊府銷售人員涉及「喝茶費」的情況被深圳市房地產 仲介協會披露。

此外，深圳新房宣布也將建立「價格指導」，分批推也不能漲價。繼深圳二手房建立官方指導價後，5月也發布進一步規範新建商品住房和商務公寓銷售價格指導工作的通知，這意味著深圳房地產調控再出新規，對新建商品住宅和商務公寓銷售也實行「指導價」，調控力度不鬆手。

飆漲城市 究責

另外，中國住建部重申，堅持房子是用來住的，不是用來炒的，下一步將對調控工作不力、房價上漲過快的城市要堅決問責。

中新網報導，中國國務院日前印發「關於加快發展保障性租賃住房的意見」，住建部住房保障司司長曹金彪表示，今年10月底前，城市人民政府要確定「十四五」期間保障性租賃住房的建設目標和年度建設計畫，並向社會公布。

中國住建部房地產市場監管司司長張其光表示，將會同有關部門，進一步落實城市政府主體責任，強化省級政府的監督指導責任，對 於調控工作不力、房價上漲過快的城市，要堅決予以問責。

張其光稱，下一步還將加強房地產金融管控，完善房地產企業三線四檔融資管理規則，落實銀行房地產貸款集中度管理，堅決查處經營貸、消費貸、信用貸違規用於購房。

「新市民和青年人多、房價偏高或上漲壓力較大的城市，在『十四五』期間，新增保障性租賃住房占新增住房供應總量的比率應力爭達到30%以上。」曹金彪稱，上海目前提出，建設籌集保障性租賃住房40萬套，約占住房供應總量的40%，廣州則提出，建設籌集保障性租賃住房60萬套，約占住房供應總量的45%。