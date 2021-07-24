外匯局：人民幣匯率 維持雙向波動

中國 國家外匯管理局副局長王春英23日表示，在堅決打擊惡意製造單邊預期行為下，下半年人民幣匯率 還會堅持雙向波動，在合理區間上保持基本穩定。

今年上半年人民幣匯率恐「破6」的市場傳聞不斷，王春英昨日出席國新辦新聞發布會指出，從上半年第一個交易日人民幣兌美元即期匯率升到6.4620，1至2月趨勢保持相對穩定，3月貶值1.5%，4至5月又升值3.1%，6月貶值1.6%。

王春英表示，到6月底的最後一個交易日人民幣兌美元匯率收報6.4612，和年初6.4620其實僅差8個基點，「100個基點才1分錢，8個基點基本上回到原來水平。」

王春英強調，從上半年來看，人民幣匯率雙向波動是非常明顯。今年外匯市場運行，匯率預期合理分化，從上半年走勢的漲跌互見，有一些啟示。

首先就是雙向波動體現了國際市場變化的復雜性和不可預測性。

還有，以上半年人民幣對美元匯率的歷史波動率是3.1%，王春英表示，這個波動率已經逐步接近歐元、英鎊、日元等發達經濟體貨幣的波動率，這代表人民幣匯率在市場化的調節機制下，雙向波動的彈性增強，才能準確反映國際市場的變化和外匯供求的變化。

她強調，人民幣匯率彈性增強，波動率有所上升，總體波動情況還是低於新興經濟體貨幣，「這是今年上半年外匯市場上，人民幣匯率表現第一個很突出特點。」

對下半年外匯市場的發展趨勢，王春英認為，下半年匯率依然會受到國內國際不確定性和不穩定因素影響，不過，「人民幣匯率還會存在雙向波動，但還是會在合理區間上保持基本穩定」。

王春英還表示，目前中國中國股票市盈率（本益比）與發達市場及大多數新興經濟體相比，都是偏低的，所以投資 價值還是比較高的。

她指出，債券也有比較好的投資回報，比如十年期國債收益率穩定在3%左右，顯著高於實施零利率甚至負利率國家的債券。