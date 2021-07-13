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樂高集團布局中國 零售店將達300家

中國新聞組／北京13日電
樂高集團未來將在中國二、三線城市進一步開闢實體店。圖為北京商場的樂高專賣店。（中新社）
樂高集團未來將在中國二、三線城市進一步開闢實體店。圖為北京商場的樂高專賣店。（中新社）

樂高集團高級副總裁、中國區總經理黃國強表示，今年樂高集團在華品牌零售店將達到300家，未來在華市場布局將進一步向二、三線城市傾斜。 　　

中新社報導，疫情之下，樂高集團2020年依然交出一份不錯的成績單：年度總營業收入增長13%，其中亞太地區增速達17.7%。與歐洲、中東、非洲，美洲這兩大市場板塊相比，亞太地區營收規模雖然較小，但增速最快，極具潛力。　　

黃國強認為，中國經濟發展已經進入了新階段，「二、三線城市發展迅猛，中等收入群體不斷擴大，消費隨著人們收入提高持續升級，這些都為樂高集團帶來了更多機遇」。

他說，中國對樂高集團來說是一個非常重要的市場，因為這裡有很多很多的小朋友，很多很多的家庭。中國家長越來越認識到讓孩子在玩樂中學習和發展的重要性，而且中國有「寓教於樂」的說法，與樂高集團「通過玩樂來進行學習和發展」的理念不謀而合，因此中國市場對樂高集團這一理念的接受程度也非常高。

他表示，目前浙江嘉興有全亞洲唯一的樂高集團生產工廠，全亞洲5家樂高旗艦店目前全部都在中國市場，這都表明樂高集團對中國市場的重視。 　　

受疫情影響，不少企業都選擇關閉部分線下門店，而樂高集團卻反其道而行之，加快線下擴張。2020年，樂高集團在全球共開設134家線下門店，其中91家都在中國，顯著高於80家的預期目標。今年上半年，樂高集團共開設了46家品牌零售店，其中30家位於中國。　

黃國強表示，疫情在短期內會對線下行業產生一定影響，但中國市場的發展前景依舊值得期待。「中國0到14歲的人口超過兩億，這是個龐大的市場。目前樂高在中國市場的發展仍處於初期，眼下首要目標是去覆蓋到更多城市。」

他透露，今年樂高集團在中國的零售店會增加到300家。下一步，樂高集團會在更多城市開設品牌零售店，特別是二、三線城市。將來，中國的孩子們不一定非要到北京、上海或省會城市尋找樂高品牌零售店，在家門口就可以享受樂高玩樂體驗。

中國 疫情 營收

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