中國嚴控數據出境 零氪科技撤在美國IPO計畫

零氪科技確定撤回IPO計畫。(取材自獵雲網)

在中國 對海外中概股加強監管後，中國醫療大數據公司零氪科技已經擱置了在美國 上市籌資最多2.11億美元（約13.6億人民幣）的計畫，這是首家已經確定撤回IPO計畫的中國企業。

路透引述三名消息人士說，由於中國監管收緊，零氪科技決定擱置IPO計畫，其中一名消息人士說，監管不確定性對公司和投資者都造成影響。

彭博報導，市場波動是零氪科技推遲上市的原因之一，當情況有所改善時，他們會重新考慮上市計畫。

零氪科技上個月申請在美國首次公開發行（IPO），原定於8日美國市場收盤後為其股票 定價，零氪科技擬以每股17.5到19.5美元價格發售1080萬股股票。若以指導價區間高端定價將可籌集2.11億美元，並計畫於9日在那斯達克掛牌上市，股票代碼為「LDOC」。兩名消息人士說，認購已在7日較原計畫提早一天結束。

香港經濟日報報導，零氪科技成立於2014年，公司主要透過大數據和人工智慧，為用戶提供側重於癌症方面的醫療健保服務。零氪科技獲得阿里健康戰略投資。

自從上周中國網路安全監管當局加強監管行動以來，這是首家已知撤回IPO計畫的中國企業。之前，中國網約車巨頭滴滴出行在美國紐約掛牌僅兩天後，中國網絡安全審查辦公室和國家網信辦即宣布對滴滴啟動網路安全審查。

此外，CNBC引述消息指出，TikTok母公司字節跳動憂慮加劇，也傳出將會推遲IPO。對此，字節跳動7日回應，公司暫不具備上市條件，目前無上市計畫。

中國企業「滴滴出行」、「運滿滿」、「貨車幫」、「BOSS直聘」等近期赴美上市，遭到中國官方審查。中國紀檢監察報7日刊文表示，企業赴美上市將不可避免地涉及資料出境問題，據6月通過的「數據安全法」，非經主管機關批准，不得向國外執法機構提供儲存於境內的資料。

文章稱，目前接受網路安全審查的四家企業都掌握大量用戶隱私資料，其業務與關鍵資訊基礎設施有關，符合「網路安全審查辦法」重點評估的對象。

報導並引述江蘇省大資料交易和流通工程實驗室副主任李可順分析，指出這些企業分別是日常交通、網路貨運及大眾求職領域的主要平台，至少掌握了所屬行業領域80%以上的資料。這些資料可以直接、間接地反映中國各區域人口分布、商業熱力、人口流動、貨物流動、企業經營等情況。

中國6月公布「數據安全法」全文，將於9月1日實施。中國人民大學重陽金融研究院副研究員劉典表示，該法明確由中央國家安全領導機構統籌協調國家資料安全的重大事項和重要工作。