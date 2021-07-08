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中國國務院重提降準 暗示貨幣政策趨寬鬆？

記者蔡敏姿／綜合報導
中國國務院常務會議決定，將適時運用降準等貨幣政策工具，進一步加強金融對實體經濟特別是中小微企業的支持。圖為中國央行外觀。（路透）
中國國務院常務會議決定，將適時運用降準等貨幣政策工具，進一步加強金融對實體經濟特別是中小微企業的支持。圖為中國央行外觀。（路透）

中國國務院總理李克強7日主持國務院常務會議提出，適時運用降低存款準備金率等貨幣政策工具，進一步加強金融對實體經濟特別是中小微企業支持，促進綜合融資成本穩中有降。

中國上一次降準已是去年5月，時隔一年多，國務院重提降準，市場解讀恐暗示下半年貨幣政策趨向寬鬆。

國務院常務會議提出，針對大宗商品價格上漲對企業生產經營的影響，要在堅持不搞大水漫灌的基礎上，保持貨幣政策穩定性、增強有效性。適時運用降低存款準備金率等方式，加強金融對實體經濟特別是中小微企業的支持，促進綜合融資成本穩中有降。

此外，會議宣布，推動綠色低碳發展，設立支持碳減排貨幣政策工具，以穩步有序、精準直達方式，支持清潔能源、節能環保、碳減排技術的發展，並撬動更多社會資金促進碳減排。

在試點基礎上，於今年7月擇時啟動發電行業中國全國碳排放權交易市場上線交易。下一步還將穩步擴大行業覆蓋範圍，以市場機制控制和減少溫室氣體排放。

會議指出，維護好新就業形態勞動者勞動保障權益，有利於促進靈活就業、增加就業崗位和群眾收入。具體方向，一是適應新就業形態，推動建立多種形式、有利於保障勞動者權益的勞動關係。二是企業應當按時足額支付勞動報酬，不得制定損害勞動者安全健康的考核指標。三是以出行、外賣、即時配送等行業為重點，開展靈活就業人員職業傷害保障試點。四是建立適合新就業形態的職業技能培訓模式。五是放開靈活就業人員在就業地參加基本養老、基本醫療保險的戶籍限制。

就業 國務院 貨幣

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