小米4億美元獎勵122名中高層人才 每人入袋306萬美元

小米集團董事長雷軍 。（取材自澎湃新聞）

小米 創辦人、董事長兼CEO雷軍6日宣布，向逾百名專家及中高層管理人員發放1.2億股十年股權激勵，以獎勵日的股價計算，總計市值港幣31.05億元（約4億美元），平均每人可分得306萬美元。澎湃新聞報導，去年8月，小米啟動新十年創業者計畫，稱將選拔100位年輕核心幹部，給予類似創業者回報，激勵他們和小米共同開啟重新創業歷程。該計畫基於業績考核，股票 成熟期將長達十年，讓個人收益與公司業績高度綁定。

雷軍6日宣布，小米繼青年工程師激勵計畫後，再次頒布新的股票激勵計畫，向技術專家、新十年創業者計畫首批入選者、中高層管理者等122人，獎勵1億1965萬股小米股票。

據公告，有122人獲選，獎勵股份將於今年4月1日至2030年4月1日期間歸屬。

小米集團本月2日還曾發布公告稱，公司董事會根據股份獎勵計畫，向集團3904名員工授予總共7023.2萬股小米股票。當天，小米股票收盤價為港幣26.2元，以此計算，小米一共斥資港幣18.4億元（約2.3億美元）的股票獎勵員工，人均入袋港幣47萬元（約6萬美元）。

根據小米公司官方微信 披露，青年工程師激勵計畫由雷軍親自領軍。共有近700名優秀青年工程師入選首批名單，他們主要是研發工程師、測試、產品經理、設計師等，來自晶片研發、機器學習與演算法、軟硬體開發、雲計算、系統架構、影像處理、材料工藝、作業系統、影像調教、交互設計等第一線職務，其中年紀最輕的入選員工僅24歲。

雷軍稱，新十年創業者計畫是給予類似早期創業者的回報，激勵大家以創業者心態和投入度，開啟小米新十年征程。

現金+股權 留住核心人才

雷軍在微博透露，因為「一個人可能走得快，一群人才能走得遠。」他說， 人才是小米新十年騰飛的基石，紅包發不停，意味小米能持續為優秀人才提供充足的發展空間和豐厚的回報。

小米發大紅包，是雷軍用股權激勵來吸引優秀人才，留住核心人才的「傳統」。從2010年小米成立，雷軍用股權綁定林斌等八位聯合創始人，讓這些頂級專家因為持有小米的股權，把小米當成一起奮鬥的事業。到2018年上市前，雷軍每年都對數千名核心級工程技術人才發出上市前期權激勵。

在分享股權的同時，小米選擇在香港上市，2018年成為「同股不同權」的首批掛牌企業，雷軍依舊能掌握小米的經營控制權。

據港交所披露，小米自上市以來，共發布了11次股權激勵計劃。其中，2019年有四次，2020年有五次，今年以來已有兩次。

雷軍用股權激勵作為吸引人才的利器，小米「現金+股權」的薪酬模式，讓核心員工拿工資，還可以較低的價格持有公司股票，工作才會更加關注公司的整體利益。