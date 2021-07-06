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華為超級電腦再創全球紀錄 蟬聯2項運算冠軍

財經新聞組／綜合報導

華為官方發布訊息指出，在最近的2021國際超級電腦大會(International Supercomputing Conference ISC)近日發布了最新一期IO500排行榜中，華為「鵬城雲腦II」超級電腦再次刷新世界紀錄，蟬聯全系統輸入輸出和10節點規模系統兩項世界冠軍。

據華為官方微信公眾號@華為中國稱，這項榮譽是由華為與鵬城實驗室聯合打造的超級電腦「鵬城雲腦II」超級電腦所再次獲得，並刷新了世界紀錄。其中，全系統輸入輸出性能得分是排名第二的近20倍，再次驗證了「鵬城雲腦II」具備世界頂尖的資料吞吐能力和AI運算能力水準。

報導說，「鵬城雲腦II」是華為與鵬城實驗室聯合打造超級電腦，主要用於科學運算等，比如AI領域電腦視覺、自然語言、自動駕駛、智慧交通、智慧醫療等各類基礎性研究與探索。

華為介紹，這台設備使用鵬城實驗室與各合作單位共同研發的、基於歐拉技術路線的自主作業系統，使得設備的綜合性能提升了五倍。截至目前，「鵬城雲腦II」已經幫助大模型研究、天氣預測、分子動力學、藥物研發、基因分析等領域進行科研創新模式變革。

網媒IT之家指出，在硬體部分，由昇騰AI處理器打造的華為Atlas900AI集群，為「鵬城雲腦II」提供強大的AI算力；在基礎軟體層，基於CANN異構計算架構及全場景AI計算框架MindSpore的支撐，「鵬城雲腦II」打造了開放的軟體體系架構。

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