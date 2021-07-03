阿里組織升級 生活業務換帥

阿里巴巴集團首席執行官張勇2日發出全員信，宣布一系列組織升級決定。（美聯社）

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇2日發出全員信，宣布一系列組織升級決定，此次人事變動最重要是本地生活業務換帥。

界面新聞報導，張勇指出，阿里巴巴將基於地理位置服務的三大業務，即高德、本地生活和飛豬，組成生活服務板塊，由俞永福代表集團分管，向張勇彙報。李永和擔任本地生活事業群總裁，原CEO 王磊另有任用。

他在信中宣布一系列人事變動。其中最重要的變動是本地生活業務換帥：任命李永和擔任本地生活公司CEO，原CEO王磊卸任後將回集團另有任用。

公開資料顯示，李永和2018年加入阿里，擔任張勇的助理，2018年11月出任天貓超市事業群總裁，後來出任阿里巴巴副總裁，同城零售事業群總裁。

而本地生活原CEO王磊之前在阿里內部主要負責餓了麼業務，這次卸任背後，可能與餓了麼市占率屢屢敗退有關。

阿里巴巴表示，這是公司針對多引擎驅動、多業務賽道發展局面，在各業務單元經營責任制基礎上，逐步形成的板塊治理模式。此前，雲智慧、B系事業群等已先後採取此一模式。

張勇在全員信中，還宣布成立新的天貓超市和進出口事業群，由天貓超市和天貓進出口事業群組成，劉鵬擔任事業群總裁。劉鵬於2015年初加入阿里，擔任天貓進出口事業部總經理，2019年升任天貓進出口事業群總裁。

阿里表示，此一調整是致力於提升新零售領域的供應鏈 能力，為消費者提供更有保障的商品和服務。

為進一步提升客戶體驗，阿里表示將打造更高效的客戶和市場回應機制，集團首席風險官鄭俊芳將同時擔任集團客戶體驗事業群負責人。原集團客戶體驗事業群負責人吳敏芝繼續負責採購、行政、置業等工作。