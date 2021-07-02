蔚來、小鵬電動車銷量創新高 蔚來廣設換電站 訂單持續爆發

電動車品牌小鵬汽車，銷量創新高。（取材自微博）

中國 多家車企公布6月汽車 銷量，其中蔚來汽車及小鵬汽車等造車新勢力的銷量，雙雙創下了單月歷史新高，電動車 持續的爆發性成長。

騰訊財經報導，蔚來汽車發布，6月三款在售車型交付8,083輛，創歷史新高，年增116.1%，上半年累計銷量4萬1,956輛。

此外蔚來汽車，同時還發布第2季的銷量成績，共交付了21,896輛，年增111.9%，已經連續五個季度實現正增長。

先前在2021年第1季財報中，蔚來公布第2季交付指引為2.1萬到2.2萬輛，目前已達成目標。

蔚來汽車表示，交付量持續增長，離不開新能源汽車補能網路的完善，尤其是對蔚來來說，增加了換電這個選項，換電站的布局鋪開，有效拉動了蔚來訂單的增長。

蔚來官方公布的數據顯示，截至今年上半年，換電站數量已經突破300座，高峰時期蔚來單日就新增21座換電站。

蔚來汽車總裁秦力洪透露，蔚來換電站數量從200座到300座用時77天，超越過去一整年的建設總量。

小鵬汽車6月交付6,565輛，創歷史新高，年增617%，交付數量雖然不如蔚來，但增長率遠高於蔚來汽車，根據小鵬汽車數據顯示，今年前六個月累計銷量3萬738輛，是去年同期的5.6倍。

小鵬汽車表示，其中成績最亮眼的車型是小鵬P7，6月交付4,730輛，與5月相比大增25%。

下半年，小鵬汽車還將有兩款重磅車型推出，小鵬G3全新改款G3i將於7月正式發布，預計9月啟動交付；而全新第三款車型P5已於4月亮相，小鵬P5將於第4季啟動交付。

人民網報導，小鵬汽車今年5月公布第1季度未經審計的財務數據顯示，今年第1季總交付量達1萬3,340輛，年增長487.4%。

小鵬汽車董事長何小鵬當時表示，第1季面臨著傳統銷售淡季和晶片短缺的挑戰，但汽車交付量為2021年開局打下良好基礎，第1季的強勁勢頭是由全棧自研（意指全部自行研發）的自動駕駛技術、差異化鮮明的產品策略共同推動而來。