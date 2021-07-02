我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美57.7%成人 完全接種疫苗

佛州塌樓救援 初期曾聽見女子呼救聲 隨後消失

蔚來、小鵬電動車銷量創新高 蔚來廣設換電站 訂單持續爆發

記者林宸誼／綜合報導
電動車品牌小鵬汽車，銷量創新高。（取材自微博）
電動車品牌小鵬汽車，銷量創新高。（取材自微博）

中國多家車企公布6月汽車銷量，其中蔚來汽車及小鵬汽車等造車新勢力的銷量，雙雙創下了單月歷史新高，電動車持續的爆發性成長。

騰訊財經報導，蔚來汽車發布，6月三款在售車型交付8,083輛，創歷史新高，年增116.1%，上半年累計銷量4萬1,956輛。

此外蔚來汽車，同時還發布第2季的銷量成績，共交付了21,896輛，年增111.9%，已經連續五個季度實現正增長。

先前在2021年第1季財報中，蔚來公布第2季交付指引為2.1萬到2.2萬輛，目前已達成目標。

蔚來汽車表示，交付量持續增長，離不開新能源汽車補能網路的完善，尤其是對蔚來來說，增加了換電這個選項，換電站的布局鋪開，有效拉動了蔚來訂單的增長。

蔚來官方公布的數據顯示，截至今年上半年，換電站數量已經突破300座，高峰時期蔚來單日就新增21座換電站。

蔚來汽車總裁秦力洪透露，蔚來換電站數量從200座到300座用時77天，超越過去一整年的建設總量。

小鵬汽車6月交付6,565輛，創歷史新高，年增617%，交付數量雖然不如蔚來，但增長率遠高於蔚來汽車，根據小鵬汽車數據顯示，今年前六個月累計銷量3萬738輛，是去年同期的5.6倍。

小鵬汽車表示，其中成績最亮眼的車型是小鵬P7，6月交付4,730輛，與5月相比大增25%。

下半年，小鵬汽車還將有兩款重磅車型推出，小鵬G3全新改款G3i將於7月正式發布，預計9月啟動交付；而全新第三款車型P5已於4月亮相，小鵬P5將於第4季啟動交付。

人民網報導，小鵬汽車今年5月公布第1季度未經審計的財務數據顯示，今年第1季總交付量達1萬3,340輛，年增長487.4%。

小鵬汽車董事長何小鵬當時表示，第1季面臨著傳統銷售淡季和晶片短缺的挑戰，但汽車交付量為2021年開局打下良好基礎，第1季的強勁勢頭是由全棧自研（意指全部自行研發）的自動駕駛技術、差異化鮮明的產品策略共同推動而來。

汽車 中國 電動車

上一則

全球稅改跨關鍵一步 130國和地區支持設最低企業稅率

下一則

OPEC+增產不夠力 油價大漲

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
特斯拉交車倍增 估逾20萬輛

特斯拉交車倍增 估逾20萬輛
不只特斯拉 保時捷旗下首輛電動車Taycan也傳召回

不只特斯拉 保時捷旗下首輛電動車Taycan也傳召回
美國電動車製造光環失色 過去十年產量落後中國、歐洲

美國電動車製造光環失色 過去十年產量落後中國、歐洲

熱門新聞

李澤楷的富衛集團（FWD）向美國證券交易委員會提交上市申請。（取材自微博）

李嘉誠分家8年後 不繼承家業的李澤楷資產版圖大起底

2021-06-26 01:54
遠距工作已成習慣，不少人不惜辭職以維持這種工作方式。（路透）

重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

2021-06-30 02:15
PayPal共同創辦人、科技富豪提爾(Peter Thiel，圖)在過去20年裡將羅斯IRA退休帳戶(Roth IRA)，轉變成存了50億元的合法「免稅撲滿」(Tax-Free Piggy Bank)。Getty Images

反課稅科技富豪Roth IRA退休帳戶存了50億

2021-06-25 12:07
圖為波克夏副董事長孟格。美聯社

股神老搭檔孟格：北京當局壓制馬雲是對的

2021-06-30 12:20
興登堡飛船常被引用來描述最被看好的事情出現意外結果。（資料照）

大仁說財經 | 美股空頭：我們不會無的放矢

2021-06-27 19:48
波克夏執行長巴菲特（左）及副事長孟格（右）日前接受CNBC專訪時，均對鄉民交易平台Robinhood持負面看法。美聯社

巴菲特與副手孟格看衰Robinhood

2021-06-30 09:00

精彩推薦

超人氣

更多 >
電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命

電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命
疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘

疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘
川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首

川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首
紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創

紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創
黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕

黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕