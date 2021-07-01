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寧德時代電池 供貨BMW

記者蔡敏姿／綜合報導
中國新能源電池龍頭寧德時代。（取材自頭條號）
中國新能源電池龍頭寧德時代。（取材自頭條號）

寧德時代6月30日宣布與BMW集團成立原材料專項小組，以確保原材料長期且可持續供應，未來，寧德時代和華晨寶馬將在綠色生產、節能減排和循環經濟等領域深入合作。

第一財經報導，寧德時代表示，BMW iX3電芯的生產流程已實現100%使用綠色電力。BMW品牌車型電芯生產的二氧化碳排放不超過45GWh（百萬度），在寶馬iX3的電芯包裝上，寧德時代以循環包裝取代原有的一次性紙箱。

同日，受到與特斯拉延長供貨協議激勵，寧德時代股價收漲5.17%，至人民幣534.8元，再創新高，公司市值人民幣1.24兆元（約新台幣5.3兆元），半年股價漲52%。其創辦人、董事長曾毓群身價水漲船高，不僅穩坐香港首富，也躋身大陸第四大富豪。

新浪財經報導，富比世富豪榜顯示，曾毓群身家475億美元，排行全球第26名，比李嘉誠多逾100億美元，甚至超越拼多多創辦人黃崢的471億美元，躋身大陸第四富豪，緊追農夫山泉董事長鐘睒睒、騰訊創辦人馬化騰、阿里巴巴集團創辦人馬雲。

寧德時代日前公告，將2022年1月至2025年12月期間向特斯拉供應鋰離子動力電池產品，意味著未來四年續與特斯拉合作。將配合特斯拉全球市場供應為契機，推動產品加速走向全球。

雖然寧德時代搭上特斯拉順風車，但公司崛起背後與BMW集團有關係。2012年，寧德時代攜手華晨寶馬，不僅共同開發動力電池系統，還成BMW集團在大中華地區唯一一家電池供應商。此後，借助與BMW的合作，迅速打開動力電池市場，成為大陸首家成功進入國際車企供應商體系的動力電池企業。

如今，寧德時代已經成為全球市場占有率最大的動力電池供應商，除了特斯拉之外，寧德時代的客戶遍及BMW、大眾、豐田、本田、現代等全球知名車企，也為大陸品牌上汽、一汽、吉利、北汽、蔚來、小鵬等配套動力電池產品。

2020年財報顯示，動力電池系統銷售人民幣394.25億元，其中，鋰離子電池銷量年增14.36%。

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