全球千大銀行榜 中國工商銀行九連冠

「銀行家」公布最新全球千大銀行名單，以第一類資本額計算，中國信託仍是台灣最大銀行。（本報資料照片）

英國雜誌「銀行家」（The Banker）28日公布最新全球千大銀行排行榜，以第一類資本額計算，今年全球前四大銀行仍來自中國 ，中國工商銀行今年連續第九年高居全球最大銀行，中國建設銀行、中國農業銀行和中國銀行則分居二、三、四名，今年已是這四家銀行連續第四年占據排行榜前四名。

「銀行家」提到，中國依舊是世界銀行業的成長引擎，不論是第一類資本或總資產，都持續成長。今年進榜的中國銀行共有144家，雖比美國 的178家少，但中銀的第一類資本幾乎是美國銀行的兩倍。

「銀行家」在台灣 的專章中表示，台灣最大銀行依舊是中國信託，但在全球的排名比去年退步五名，排在160名；台灣銀行擠下兆豐，成為台灣第二大行，在全球的排名也進步五名，至172名。

台灣去年經濟相當有韌性，政府因應第一波疫情的行動相當迅速，因此讓銀行業在這份排行榜上表現不錯，不過今年從5月中以來，經歷了第二波疫情，可能對今年的國內生產毛額（GDP）數字有些影響。

至於台灣的銀行，以第一類資本額計算的前十名變動不大，依序是中國信託、台灣銀行、兆豐、國泰世華、合作金庫、台北富邦、第一銀行、華南、玉山和土地銀行。

在今年的「整體表現」（overall performance）評比中，以國泰世華排名最前面，中國信託反而落在第十，不過分數差距沒有太大；以第一類資本計算排名第五的合作金庫，整體表現則排第四，在「營運效率」和「流動性」項目都拔得頭籌。

「銀行家」在聲明中表示，去年全球銀行業的獲利因新冠肺炎疫情大受打擊，在2020年底時，稅前獲利年比萎縮18.8%，但獲利力卻比2007-2009年金融海嘯期間更好。例如2009年統計時，全球銀行的稅前獲利與前一年相比銳減逾85%，美國銀行業的獲利更是蒸發了181%，總計虧損逾900億美元，英國也少了160%。但最新這份資料顯示，過去這一年美國銀行業者的獲利僅比前一年少了31.5%，且還有1727.8億美元的稅前獲利。

此外，全球千大銀行的第一類資本額去年達到9.9兆美元，創下歷史新高，總資產也成長16%，達到148.6兆美元；存款增加17%，成為93.9兆美元。