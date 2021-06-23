京東方募資30億美元 擴產搶占OLED市場

大陸面板龍頭京東方擬募資不超過人民幣198.7億元獲准。圖為京東方大樓。 （網路照片）

中國面板龍頭京東方公告，其非公開發行A股股票 擬募資不超過198.7億元（人民幣，下同，約30.7億美元）已獲證監會審核通過，將用於六個項目，擴大產能搶占OLED市場。

京東方集團總裁劉曉東上周在2021世界顯示產業大會上演講時預估，從2021年開始，全球顯示行業將進入下一個快速增長期，出貨量複合年增長率可達7%，其中創新應用增長將貢獻76%的比率，以車載顯示、家電、穿戴、拼接、電子標籤為代表的創新應用正在不斷湧現。

第一財經報導，京東方公告稱，近200億元募資中，60億元將用於重慶京東方六代柔性AMOLED生產線項目增資建設；10億元將用於雲南創視界光電12英吋矽晶OLED項目增資建設。

其中，募資65億元將用於收購武漢京東方光電24.06%股權；5億元將用於成都京東方醫院增資建設；30億元償還福州城投貸款 ；28.7億元將用於補充流動資金。

重慶京東方六代柔性AMOLED項目、雲南創視界12英吋矽晶OLED項目的增資建設，將進一步擴大京東方的OLED產能。雲南創視界項目可形成年均523萬片OLED微型顯示器的產能，滿足AR/VR需求。

重慶京東方項目預計2022年12月投產，月產量達4.8萬片基板，主要產品是6至12.3英吋智能手機、平板電腦、筆記型電腦和車載用的中小尺寸OLED面板。

由於業界預期今年第四季液晶電視面板價格將會在高位回跌，如何推動業務從周期性變為增長性，成為包括京東方在內的面板企業目前的重中之重。

本次定增將向不超過35名特定投資 者，發行不超過京東方總股本20%的股票。認購40億元股票的京國瑞基金股票限售期為18個月，其他特定投資者認購的股票限售期為六個月。