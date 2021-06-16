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台積電5奈米客戶群擴大 20多家半導體領導廠採用

記者尹慧中／綜合報導

台積電與長期生態系統合作夥伴新思科技15日共同宣布，雙方攜手衝刺5奈米領域有重大進展，透過新思的高品質介面與基礎IP（矽智財），獲20多家半導體領導廠商採用，並以台積電5奈米製程生產，應用面遍及汽車、行動與高效能運算等領域。這意味台積電5奈米客戶群持續放大，有助提升未來營運與接單。

台積電5奈米是該公司目前最先進的量產製程，今年首季營收占比14%。台積電規畫，5奈米家族包含將在今年第三季試產的4奈米與今年內推出的5奈米增強版。台積電總裁魏哲家日前也提到，台積電5奈米在晶圓18廠量產應用涵蓋智慧機、高速運算、物聯網累計出貨量已超過50萬片。

法人推估，台積電5奈米主要客戶除了率先採用的蘋果、博通之外，後續還有超微與英特爾繪圖晶片（GPU）委外訂單，以及高通、恩智浦、賽靈思與聯發科等大客戶應用需求，終端產品橫跨高速運算、資料中心、5G智慧裝置等領域，估計今年營收占比將上看25%，在多元應用推升下，營收占比將同步創高。

台積電表示，台積與新思密切合作，讓雙方客戶能從基於台積電先進製程技術的廣泛高品質IP組合中獲益。用於台積電5奈米製程的DesignWare IP具備最佳的PPA，是最先進的晶圓代工解決方案，讓設計人員充分受益於先進製程之際，能快速提供差異化產品並向量產推進。

新思則提到，該公司數十年來一直與台積電密切合作，提供功能豐富並通過矽晶驗證（silicon-proven）的IP，讓設計人員能夠利用台積電最先進的製程。

台積電 營收 汽車

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