金融時報：台港官方釀糾紛 貿易關係恐生變

英國金融時報（FT）報導，香港 和台灣 之間有關官方代表的糾紛，導致政治緊張局勢日益加劇，並且可能會在年底時威脅到雙邊貿易投資關係。

過去兩年，由於港方要求簽署一中切結書才肯發簽證，台灣駐港人員一直從原先的20人減到目前的八人，剩下的人簽證也將在11月底前到期。香港則在兩周前突然暫時關閉駐台經貿文化辦事處，聲稱台灣近年來連串行動嚴重損害台港關係。

金融時報引述台灣兩名高階政府官員說，雙方的對峙已經嚴重到，促使台北開始擬定應變計畫，準備面對完全沒有駐港人員的情況。

分析師認為，若台灣與香港斷絕官方往來，將影響過去香港所扮演的傳統角色－擔任兩岸間商業和金融的交流管道。儘管兩岸的主權爭議不斷，但台灣公司在中國 大陸是名列前茅的外國投資人、雇主和出口商。

中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊說，「香港是台灣公司進入中國大陸的跳板，也是中國大陸公司進台灣的跳板」。去年，台灣是香港第二大貿易夥伴，而香港是台灣第五大貿易夥伴，雙邊貿易額達港幣5040億元（650億美元）。分析師說，即使台港切斷官方關係，大部分商務仍將持續。