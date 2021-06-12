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紫光重組債務 找阿里巴巴磋商

記者蔡敏姿／綜合報導
紫光集團正與阿里巴巴進行磋商，作為整體債務重組計畫的一部分。（取材自界面新聞）
紫光集團正與阿里巴巴進行磋商，作為整體債務重組計畫的一部分。（取材自界面新聞）

中國半導體「國家隊」清華紫光集團去年底爆發債券違約，最新消息傳出，紫光集團正與阿里巴巴進行磋商，作為整體債務重組計畫的一部分。不過，具體內容尚未公布。

經濟通訊社報導，該集團債務計畫中，南方電網、北京電子控股、無錫市政府及私募股權公司北京建廣資產，共四名投資者已各自提交重組計畫。

相比這四家具官方色彩的投資企業，阿里巴巴的參與更加引人注意。阿里巴巴旗下半導體公司平頭哥，被業界封為「中國版ARM」，近期動作頻頻，5月底推出三款RISC-V開發板，已經開放給全球開發者。此次傳出與紫光集團進行債務磋商，引發外界更多想像空間。

紫光集團去年底爆出發行債券違約，規模達人民幣13億元（約2億美元），引發市場擔心海外價值約24億美元的債券連帶違約。不過，消息指出，紫光集團上市子公司紫光國微按期足額撥款約人民幣3億元（約4722萬美元）債券回售兌付資金。

資料顯示，紫光集團前身是清華大學科技開發總公司，1993年改組為清華紫光集團，趙偉國於2010年接掌紫光集團，旗下有六家上市公司，包括四家A股和兩家港股上市公司，分別為紫光股份、文一科技、紫光學大、紫光國微、中芯國際及芯成科技。

紫光集團股東是持股51%的清華控股和持股49%的北京健坤投資集團，公司實際控制人為中國教育部。

如今清華紫光的債務問題，可能導致中國一大批重要的晶片公司遭牽連，這些公司要不是屬於清華紫光，就是有清華紫光入股。

日經中文網報導，紫光集團多次對美元債券違約，今年2月美國花旗集團的香港法人要求紫光集團支付利息和償還債券本金並提起告訴。

紫光集團近年來大幅擴張投資，獲利表現跟不上，導致集團資金緊縮，釀成無力償債的惡果。

法人分析，紫光集團的資金危機，主因是過度併購，加上債務槓桿過高所致。

因半導體產業投資回報周期長的特性，一旦獲利難以支應公司資金需求，便只能依靠發債度日，形成惡性循環，陷入無力償債的窘境。

債券 投資 中國

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