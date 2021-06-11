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中國社會融資規模 持續縮水

中國新聞組／北京11日電

在經歷了4月的大幅走低後，中國5月社會融資規模繼續收縮至人民幣1.92兆元（約3003億美元），略低於市場預期，並比去年同期減少人民幣1.27兆元。顯示貨幣政策持續收緊。

路透報導，分析人士認為，大宗商品漲勢推動PPI漲幅進一步擴大，面對這一局面貨幣政策也難有放鬆餘地，人行延續穩調的同時，有保有壓的結構性調控仍將延續，保實體融資壓房地產的思路不會輕易調整。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬表示，5月數據表明信貸收縮的步伐沒有變化，說明去槓桿化仍在進程中。

德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩則預期，目前的局面符合今年緊信用、適當降槓桿的思路，只要經濟不出問題，政策看來是不會鬆的，尤其是要嚴控房地產。

中國人民銀行昨天公布數據顯示，5月廣義貨幣（M2）餘額227.5兆元，年增8.3%，增速比4月高0.2個百分點，比去年同期低2.8個百分點，5月人民幣貸款增加1.5兆元，比去年同期增加143億元。

光大銀行金融市場部分析師周茂華指出，M2和人民幣信貸增速尚可，新增社融不及預期，主要是債券融資下滑，尤其是政府發債需求下降，因為中國國內經濟穩步復甦，去年專項債的結餘，國內穩槓桿及強調投資效率，降低上半年地方政府發債需求。

國金證券固收研究團隊負責人蔡浩分析，5月中長期貸款表現強勁表明經濟活力仍然較強，只是前期的資金使用效率偏低，隨着企業資本開支速度的上升，預計這一狀況將有所緩解，成為經濟的內生增長動力。

華泰證券認為，今年局部信用收縮在5月可能達到頂峰。地方債如果在第3季進入旺季，有可能略微改善政府類信貸需求，城投債淨融資有所恢復，當然，社融增速仍面臨去年的高基數，第3季將隨着地方債供給而邊際改善；與其同時，資金面收斂而不會收緊。

周茂華表示，海外需求走勢仍存在不確定性，國內部分行業復甦不夠均衡、基礎不夠穩固，仍需要一定政策支持；但大宗商品價格走高，防範局部潛在風險和資金脫實向虛，以及海外政策不確定性等，國內政策保持穩定。

中國 融資 貨幣

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