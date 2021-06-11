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台股上市櫃營收 寫最旺5月

記者盧宏奇、黃力／台北11日電
台灣上市櫃公司5月營收，單月及累計營收同步改寫歷來同期最佳水準。（本報資料照片）
台灣上市櫃公司5月營收，單月及累計營收同步改寫歷來同期最佳水準。（本報資料照片）

台灣上市櫃公司5月營收出爐，受惠於去年同期基期偏低，以及漲價效應持續發威，總營收連三月站穩3兆元（台幣，以下同）大關，達3.1兆元（約1124億美元），年增17.3%；累計前五月營收15.8兆元，年增23%，單月及累計營收同步改寫歷來同期最佳水準。

展望6月營收表現，雖然在家上班（WFH）需求持續熱絡，但因零組件缺貨問題干擾，加上疫情嚴峻，上市櫃公司6月營收恐較5月遞減，所幸晶圓代工、IC設計、貨櫃航運等相關漲價概念股仍有佳績可期。

5月營收改寫歷史新高的公司達128家，高於4月的126家、去年同期的61家，是2015年同期最多，也是今年以來，除適逢農曆過年的2月外，第四個月維持100家以上高檔水準，主要分布於IC設計、IC封測、貨櫃航運、鋼鐵等族群。

個別公司中，鴻海續以4550億元蟬聯5月營收王寶座，排名第二的台積電略增至1123億元，同步繳出歷來同期最旺成績單；第三至五名依序為和碩、廣達、仁寶，營收介於802億元至903億元，均較去年同期呈現下滑，主要受到零組件缺料影響。

就族群來看，5月營收年增幅度以運輸的73.7%最大，主要是去年同期基期偏低，加上缺櫃、缺人、塞港等三缺因素仍待緩解，帶動運價持續走揚。至於同樣具有漲價題材的鋼鐵、IC設計也都有六成以上的強勁成長力道。

綜合群益投顧董事長蔡明彥、華南投顧董事長儲祥生、兆豐國際投顧董事長李秀利看法，台廠自第2季起逐漸回穩，下半年蘋果商機將是重要營運成長動力，電子旺季效應強弱，端視蘋果拉貨動態。

蔡明彥表示，以往泛鴻海的蘋果供應鏈營收高峰落在第4季，預期今年應可依循過去模式；電子產業目前受疫情、缺料、重複下單等因素影響，呈現淡季不淡，似有提前開展旺季之勢，未來市況空間會否有限，值得留意。

就整體電子產業來看，蔡明彥分析，PCB、砷化鎵、矽晶圓等為後市焦點族群。PCB上游受惠於銅價上揚，下游則有5G基建重啟商機；砷化鎵迎手機旺季；矽晶圓受惠各國大力建置半導體供應鏈，需求提升，有轉向成為賣方市場的走向。

營收 蘋果 疫情

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