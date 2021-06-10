小米重回手機晶片戰場？傳開始招兵買馬

今年4月，小米發布公司首款ISP澎湃 C1。(取材自小米直播截圖)

小米 公司傳出與IP供應商正在授權談判，並開始在外面招募團隊，計畫重新殺入手機晶片 賽道。對此，小米相關人士回應，從2017年澎湃晶片開始，一直都在努力。但分析稱，首顆晶片也許不會是手機晶片，而是先從周邊晶片入手。

IT之家報導，2017年2月小米在北京舉辦發布會，正式發布自主獨立晶片「澎湃 S1」，這是一顆八核 64 位處理器，主頻2.2GHz，輔以四核Mali T860 圖形處理器。雖然近幾年也出現很多關於澎湃S2的消息，但都無疾而終。

去年8月，雷軍終於時隔三年再次提及澎湃的進展，「2014 年開始做澎湃晶片，2017年發布第一代，後來的確遭到巨大困難，但請米粉們放心，這個計畫還在繼續」。值得一提的是，今年4月，小米發布公司首款ISP澎湃 C1，不過被媒體嘲諷做了個小玩意。

科技同行也積極進攻，OPPO正在大張旗鼓進入手機晶片領域，不但高規格打造自己的晶片團隊，還在手機主控晶片，甚至在藍牙和 PMU 等多方面廣泛布局。

至於vivo方面，無論是在和三星合作定義手機晶片，還是在類似手機ISP晶片這樣的周邊晶片上，也還在同步研發中。