再勝高通 聯發科手機晶片市占連3霸

台灣IC設計龍頭聯發科手機晶片 出貨表現亮眼，研調機構Counterpoint最新研究報告指出，聯發科今年首季全球手機晶片市占率衝上35%，創新高，並且再度打敗勁敵高通 ，連三季稱霸業界，同時也持續拉大市占率領先優勢，從去年第四季的四個百分點擴大到六個百分點。

法人認為，聯發科市占持續飆高，意味採用聯發科方案的品牌手機廠愈來愈多，對聯發科今年出貨增長有絕對的正面幫助，也將帶動聯發科今年營運同步向上。

聯發科預計今天公布5月營收，法人看好優於4月。隨著市占節節攀高，昨天不畏台股下跌，股價逆勢收漲1元，以967元收市，外資終止連三賣，轉為買超552張。

根據Counterpoint調查，聯發科今年首季全球手機晶片市占率為35％，領先高通的29％；蘋果自製晶片則為17％市占率位居第三；三星晶片以市占率9％排第四；中國大陸的海思與紫光展銳則各有5％市占率。

Counterpoint統計，觀察近五季狀況，聯發科去年第一季全球手機晶片市占率為24％，第二季增至25％；相較之下，高通去年第一季與第二季市占率各為31％、28％，仍居市場龍頭地位。

不過，去年第三季戰況逆轉，聯發科市占率提升到31％，高通市占率即使回到29％，市場地位依然互換。進入去年第4季，聯發科占有率首度突破三成、達32％，高通則小降至28％，這也是聯發科第一次拿下全球手機晶片市占龍頭的時刻。

至於聯發科與高通的市占率差距，聯發科從去年第3季以二個百分點超車後，去年第4季差距進一步擴大到四個百分點，到了今年首季，更是相差六個百分點。

外界認為，高通與聯發科這次在市場上廝殺，聯發科因為有台積電的產能支援，所以後方軍火供應無虞，但高通方面同時有三星與台積電兩家晶圓代工供應商，在三星產能方面，供應顯然有些吃緊。

除了整體手機晶片市占率增長，Counterpoint指出，聯發科不論在4G LTE或5G晶片方面的市占率都有所增長。