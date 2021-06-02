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憂電荒…中國各省備戰

記者李仲維／綜合報導

除廣東外，雲南、浙江、山東等省也發布2021年有序用電方案，為了緩解電力供應吃緊，中國各地都在積極行動。

用電數據是經濟發展的風向球和溫度計。今年以來，中國經濟持續穩定恢復，全社會用電量快速增長，4月年增13.2%，較2019年同期增長15%。經濟大省廣東第二、第三產業用電需求持續旺盛，1至4月用電量分別年增32.2%和40.2%。用電增長太快，是珠三角地區用電吃緊的重要原因。

由於近期氣溫持續攀升，以及雲南等地尚未入汛等原因，導致西部電能在廣東電力供應吃緊期間無法增加送電量。多重因素疊加之下，廣東出現供電吃緊情況。

山東省能源局發布的有序用電方案提及，預計今年迎峰度夏期間有200萬千瓦的短時供電缺口， 若出現電煤供應緊張、省外來電減少、極端天氣等疊加情況，缺口將進一步擴大。

雲南電網發布的應急錯峰準備預告顯示，當前雲南主力水庫透支嚴重，火電存煤持續下滑，發電嚴重不及預期。對各地用電企業開始應急錯峰限電，錯峰限電量為10%至30%。

此外，內蒙古自治區今年來採取多項政策措施清退虛擬貨幣挖礦項目，截至4月底已關停清退35家挖礦業者。經初步統計，清退這35家挖礦企業可年節電52億度，折合超過160萬噸標準煤。

有電力從業人士表示，年度用電高峰一般要持續到9月以後，隨著天氣轉涼，負荷才會下降。接下來沿海地區將迎來颱風季，預計會帶來一定的降水，水電出力有很大機率會提高。

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