鴻海台塑 聯手攻電動車電池

鴻海與台塑兩大集團談電動車合作，最重要的是想要攜手闖進電動車最關鍵的電池領域，尤其是被譽為未來電動車電池「明日之星」的固態電池。圖為鴻海電動車開放平台MIH展示電動車雛形。（ 歐新社）

搶攻電動車 商機，台灣 科技、傳產兩大龍頭集團鴻海 與台塑密謀合作。鴻海董事長劉揚偉日前帶隊拜會台塑集團，與台塑企業管理中心常委王文潮等主管會晤，獲得善意回應，完成兩大集團的第一類接觸。

鴻海與台塑兩大集團談電動車合作，最重要的是想要攜手闖進電動車（EV）最關鍵的電池領域，尤其是被譽為未來電動車電池「明日之星」的固態電池，鴻海已透過旗下廣宇部署重兵，藉由轉投資榮炭積極衝刺當中，藉此補足集團在電動車領域最關鍵的拼圖，未來承接蘋果等指標廠電動車訂單能量大增。

台塑集團高層證實，劉揚偉確實率隊拜訪王文潮，但無法透露細節。消息人士透露，台塑集團近年在電動車動力電池發展有成，劉揚偉此行，主要希望借重台塑集團相關能量，補足鴻海集團發展電動車事業最關鍵的拼圖。

鴻海集團全力衝刺發展電動車電池。去年10月，鴻海舉辦首屆「鴻海科技日」（HHTD），展示與電動車（EV）相關技術與關鍵零組件實力，並宣示目標在2024年推出首款電動車商業化固態電池。

鴻海集團內部估算，相較於電池僅占智慧手機成本的3%至5％，動力電池在電動車的成本占比高達30%至35％，遠高於驅動系統的20%至25％，以及車用電子的15%至20％、車體結構的13至15％等。鴻海集團目前專注在固態電池以及磷酸鋰鐵電池二大產品，預計在10月中的第二屆鴻海科技日，展出相關樣品。

據了解，劉揚偉大約是在一個多月前拜會台塑集團，與負責督軍台塑集團汽車事業發展的王文潮會晤，由於鴻海正積極籌組MIH電動車開放平台聯盟，而台塑集團身為國內傳產企業龍頭，很多產品項目都可以運用在汽車上，鴻海自然不可能放過，希望號召台塑集團加入以壯大陣容。

兩大巨頭會面後，台塑集團有善意回應，兩大集團的電動車合作首部曲，由台塑、南亞、台化等「台塑三寶」加入鴻海主導的MIH電動車開放平台聯盟開始。

台塑主管表示，台塑包括一些Polymer、碳纖維等材料，被廣泛運用在汽車內裝，公司已經加入MIH聯盟，希望能貢獻一己之力，並探尋更多機會。

鴻海本月於法說會說中指出，電機、電池、電控純電動車的核心三大要件，鴻海都有開發團隊，電池有榮炭，也有與外部廠商合作。鴻海內部為追趕特斯拉電池技術，致力研發六大電池「黑科技」，包括電池快充與低溫優化、低鼓脹軟包技術、雲端AI電池管理系統、高能量密度電池、無貴金屬全新製程以及固態電池研發。

固態電池更是重中之重，透過旗下廣宇部署重兵，藉由轉投資榮炭積極衝刺，廣宇目前榮炭最大股東，持股約16.78%。榮炭成立初期，便累積數十個重要專利。榮炭與中碳是台灣「唯二」生產負極材料的廠商，但榮炭天然石墨、人造石墨及碳微球（MCMB）這三大材料都有涉略，並且在多項專利有獨到之處。

另一方面，鴻海MIH聯盟日前發表電動車開發者工具平台「EV Kit」，電池類型使用三元鋰電池，續航里程是360公里，快充只要48分鐘、慢充408分鐘。據悉，鴻海鎖定接下來磷酸鋰鐵材料應用在短距通勤用車將成為主流，但不會加入單價高的高端智能電動車。

觀察目前全球電動車動力電池主要供應商，以中國、韓國和日本廠商為主，包括大陸寧德時代、韓國LGChem、日本松下（Panasonic）、韓國SK Innovation、韓國三星SDI等，不過本土的台灣廠商幾乎在這邊沒有一席之地，鴻海集團接下來在電池的長遠布局，是否能在中、日、韓包圍下取得成績，外界也正在觀察。