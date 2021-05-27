人民幣挺進6.3元時代 4月以來升值2.5%

今年4月以來，人民幣對美元匯率持續升值，截至5月25日，累計升值幅度達到2.5%。(取材自中新網)

人民幣對美元匯率 大漲，挺進6.3元時代。26日，在岸人民幣、離岸人民幣對美元匯率震盪上漲，截至發稿時，在岸人民幣、離岸人民幣對美元匯率雙雙升破6.4元關口，來到人民幣6.3元時代。

今年4月以來，人民幣對美元匯率持續升值，截至5月25日，累計升值幅度達到2.5%。中新網報導，人民幣中間價今報為6.4099元對1美元，較上一交易日上升184個基點，創出近三年新高，距離6.3元時代一步之遙。

去年5月，人民幣對美元匯率還在7.1元時代，如今一年過去，人民幣對美元匯率已經向6.3元時代邁進。數據顯示，2020年5月26日人民幣對美元匯率中間價為7.1293，今年5月26日為6.4099。也就是說，一年時間內，人民幣對美元匯率中間價上調7194個基點。

這意味著什麼？去年換美元的人顯然是虧了。從7.1293到6.4099，如果兌換1萬美元，當時需人民幣7.1293萬，今日則只需人民幣6.4099萬，可以省下人民幣7194元（約1,122美元）。

人民幣升值，有利進口企業，但不利於出口。民生銀行首席研究員溫彬認為，人民幣匯率升值，會降低進口企業的採購成本，增加盈利。不過，因為出口產品成本提高，進而影響出口企業產品的國際市場競爭力，同時也會存在匯率風險，導致會對損失。

為何持續升值？中國外匯投資 研究院院長譚雅玲分析，人民幣升值跟美元指數 走弱有關，而且市場偏向於人民幣升值的情緒比較嚴重，同時大陸經濟持續復甦，外資流入大陸外匯市場、股市，外資利用有利時機來套利和對沖的現象比較普遍，也刺激人民幣升值。

中金宏觀報告稱，CFETS人民幣匯率指數較4月初上漲0.5%，而同期，美元指數下行約3.5%。美元指數的走弱是近期人民幣對美元匯率升值的重要推動因素。