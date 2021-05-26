美課輪胎反傾銷稅 台灣最重101.84%

美國商務部對輪胎課徵的反傾銷案終判出爐，台灣稅率高於其他國家。（本報系資料照片）

美商務部對台灣 及多國「乘用車和輕卡車輪胎」的反傾銷案終判出爐，台灣以正新的20.04%最低，南港的101.84%最高，其餘業者84.75%，平均稅率低於初判，台廠正新、建大將擴大自國外廠出貨。

美國 商務部預計最快7月6日發布反傾銷命令、7月7日傾銷稅率生效。經濟部貿易局25日表示，駐美代表處經濟組將出席25日美方聽證會，盼爭取不對台廠採反傾銷措施。

根據終判，泰國輸美輪胎稅率介於14.62%至21.09%，南韓在14.72%至27.05%，越南 最輕免課徵關稅、最重22.27%。台灣稅率為各國最重，南港輪胎高達101.84%，其他業者84.75%。

對台廠而言，建大的越南廠，擁有零傾銷稅率及6.46%反補貼稅率，將讓建大在未來的北美市場更具競爭力，正新更因20.04%的最低反傾銷稅，可望成為這一波美國反傾銷稅衝擊最低的受惠者。

法人指出，對應美國的反傾銷稅，建大越南廠挾零反傾銷稅的優勢訂單滿手，預估今年營收可望再較去年成長超過一成，並且加速擴建越南產能，預計到明年中，越南廠汽車胎的產能即可加倍。

正新表示，正新在反傾銷稅稅率降至20.04%後，與泰國的反傾銷稅相差不多，而且台灣生產出口的輪胎價格優於泰國生產，再加上多出來的成本可以向客戶要求反映在售價上。正新將持續在台灣生產、銷美。

業界認為，在美國反傾銷稅衝擊下，正新可能成為唯一仍可在台灣生產、外銷美國的輪胎公司，並可望因為相對稅率的優勢，進一步擴展市場。