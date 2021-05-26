我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美死亡破59萬 39.5%民眾完成接種

台本土確診新增302例+校正331例 死亡暴增11例

美課輪胎反傾銷稅 台灣最重101.84%

財經新聞組／綜合報導
美國商務部對輪胎課徵的反傾銷案終判出爐，台灣稅率高於其他國家。（本報系資料照片）
美國商務部對輪胎課徵的反傾銷案終判出爐，台灣稅率高於其他國家。（本報系資料照片）

美商務部對台灣及多國「乘用車和輕卡車輪胎」的反傾銷案終判出爐，台灣以正新的20.04%最低，南港的101.84%最高，其餘業者84.75%，平均稅率低於初判，台廠正新、建大將擴大自國外廠出貨。

美國商務部預計最快7月6日發布反傾銷命令、7月7日傾銷稅率生效。經濟部貿易局25日表示，駐美代表處經濟組將出席25日美方聽證會，盼爭取不對台廠採反傾銷措施。

根據終判，泰國輸美輪胎稅率介於14.62%至21.09%，南韓在14.72%至27.05%，越南最輕免課徵關稅、最重22.27%。台灣稅率為各國最重，南港輪胎高達101.84%，其他業者84.75%。

對台廠而言，建大的越南廠，擁有零傾銷稅率及6.46%反補貼稅率，將讓建大在未來的北美市場更具競爭力，正新更因20.04%的最低反傾銷稅，可望成為這一波美國反傾銷稅衝擊最低的受惠者。

法人指出，對應美國的反傾銷稅，建大越南廠挾零反傾銷稅的優勢訂單滿手，預估今年營收可望再較去年成長超過一成，並且加速擴建越南產能，預計到明年中，越南廠汽車胎的產能即可加倍。

正新表示，正新在反傾銷稅稅率降至20.04%後，與泰國的反傾銷稅相差不多，而且台灣生產出口的輪胎價格優於泰國生產，再加上多出來的成本可以向客戶要求反映在售價上。正新將持續在台灣生產、銷美。

業界認為，在美國反傾銷稅衝擊下，正新可能成為唯一仍可在台灣生產、外銷美國的輪胎公司，並可望因為相對稅率的優勢，進一步擴展市場。

台灣 越南 美國

上一則

美加強研究數位美元

下一則

小型股羅素2000 夏初可見行情

延伸閱讀

沒打疫苗+疫情復燃 台灣防疫摔出前10

沒打疫苗+疫情復燃 台灣防疫摔出前10
「最新防疫國家排名」出爐 台灣、日本退步跌出前10名

「最新防疫國家排名」出爐 台灣、日本退步跌出前10名
世界晚報／疫苗觀光潮 洛城華埠免費疫苗紅到泰國去

世界晚報／疫苗觀光潮 洛城華埠免費疫苗紅到泰國去
高球／徐薇淩返家休養 專心備戰美國公開賽

高球／徐薇淩返家休養 專心備戰美國公開賽

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？

2021-05-21 08:42
財政部將對加密貨幣市場加強管控，價值1萬元以上加密貨幣轉帳，都必須向國稅局(IRS)申報。(美聯社)

財政部擬加強查稅 未來十年可追回7000億

2021-05-20 13:54
美股三大指數19日早盤全面重挫，為連續三日下跌，原因是加密貨幣慘遭血洗，促使科技股出現賣壓。美聯社

比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

2021-05-19 10:05
2013年諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學知名經濟學教授席勒（Robert Shiller）。路透

席勒：泡沫成形 股市、房市充滿西部拓荒時代心態

2021-05-24 07:49
包括比特幣在內的加密貨幣突然暴跌，拉低整體市場情緒。(美聯社)

比特幣震幅大 美股上沖下洗

2021-05-19 16:37
美國財政部公布計畫，要打擊藏匿收入的美國有錢人，其中包括加密貨幣轉帳逾1萬美元必須申報。(路透)

拜登追富人稅 加密幣轉帳超過1萬元「須申報」

2021-05-20 21:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信

分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信
53歲女星不穿衣服辣照流出 網友：身材一流

53歲女星不穿衣服辣照流出 網友：身材一流
白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目

白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目
周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因

周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因
華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男

華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男