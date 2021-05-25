中國禁大宗商品抬價 5部門展開約談

中國5部門約談大宗商品重點企業。（新華社）

中國 嚴打網路平台壟斷作為，擴大到其他行業領域。近期，中國鐵礦砂、鋼筋等大宗商品持續上漲，引發關注。中國國家發改委等五部門聯合約談了鐵礦石、鋼材、銅、鋁等具市場影響力的重點企業，要求帶頭維護大宗商品市場價格秩序，不得相互串通操縱市場價格，並強調將嚴厲查處「壟斷」協議、哄抬價格、囤積居奇等違法行為。

中國國家發改委官網昨披露，23日上午，中國國家發改委、工業和信息化部、國資委、市場監管總局、證監會等五個部門召開會議，聯合約談了鐵礦石、鋼材、銅、鋁等行業具有較強市場影響力的重點企業，鋼鐵工業協會、有色金屬協會參加。

中國國家發改委新聞稿指出，今年以來部分大宗商品價格持續大幅上漲，既有國際傳導因素，也有過度投機炒作行為，擾亂正常產銷，對價格上漲產生推波助瀾作用。

五部委聯合約談會議指出，下一步將加強大宗商品期貨和現貨市場聯動監管，對違法行為「零容忍」，持續加大執法檢查力度，排查異常交易和惡意炒作，依法嚴厲查處達成實施「壟斷協議」、散播虛假資訊、哄抬價格、囤積居奇等違法行為。

會議還要求，有關重點企業要提高站位，樹立大局意識，強化法律意識，依法合規有序經營，帶頭維護大宗商品市場價格秩序，不得相互串通操縱市場價格、捏造散播漲價資訊，不得囤積居奇、哄抬價格。

參會企業和行業協會表示，將按照約談提醒要求，規範生產經營行為，切實履行社會責任，堅持依法合規經營，營造和諧穩定市場和價格秩序。

今年以來，中國部分大宗商品價格持續大幅上漲，鋼筋、熱軋鋼捲及銅的價格從年初到5月中旬飆升了30%以上，部分大宗商品價格連創新高，引發通貨膨脹 疑慮。

中國官方對此高度重視，中國國務院 常務會議已連續兩周討論大宗商品價格。上周會議就明確提出，要重視大宗商品價格攀升帶來的不利影響，要綜合施策保障供給，遏制其價格不合理上漲，防止向居民消費價格傳導。此前一周則提出要有效應對大宗商品價格過快上漲及其連帶影響，加強貨幣政策與其他政策配合，保持經濟平穩運行。