台灣疫情持續爆發 花旗開第一槍 調降台股目標

台灣疫情 持續爆發，一度衝擊台股 重挫，花旗環球證券認為，在防疫措施升級及本土病例激增下，可能打亂台灣科技業的營運秩序，呼籲留意企業獲利被下修的風險，並率先調降台股加權指數目標至1萬4500點。

花旗是本波疫情爆發以來，第一家下修台股的外資，該券商對台股今年展望一直偏保守。在各家外資陸續把台股目標指數喊到1萬5000點之上，花旗先前對台股的目標指數預測僅1萬4900點，本次降幅約2.7%。

距上21日台股收盤1萬6302點，花旗最新目標指數則隱含1802點的修正空間，潛在跌幅超過11%。花旗表示，因應疫情升溫，台灣各地警戒已經升到三級，病例數持續大幅成長下，不排除進一步啟動四級警戒。

四級防疫措施包括全面禁止戶外活動、民眾外出次數受限，並對特定區域實施封城，影響更加廣泛，加上部分科技公司傳出零星病例。花旗表示，愈來愈多外資法人擔心，一些科技公司可能承受實質衝擊，但若台灣政府對重要產業進行有限度的鬆綁，可望確保營運不受影響。

花旗借鏡新加坡去年封城的經驗，指出高度自動化的晶圓製造、記憶體及封測產業在當時都能正常運作，一旦台灣防疫升級，相關產業預期影響最小。但倚賴人力製造的代工等產業，需要密切追蹤中斷生產的風險。

另一方面，疫情擴散已經打擊到內需，花旗總經團隊評估，台灣企業今年的獲利增幅在最壞情況下，可能從12.5%大幅萎縮到2.6%，而日前台股重挫，其認為這正是市場顧慮基本面修正的訊號。

花旗表示，今年內資大舉進入股市，也增加行情的不確定性，前一波下挫便有龐大賣壓來自內資賣股和當沖，這些投資人對疫情消息非常敏感，因此在疫情穩定前，也不適合積極布局。

個股方面，花旗擇優推薦八檔基本面強勁有抗震力的標的，包括：台積電、聯發科、大立光、日月光投控、鴻海、欣興、中租-KY及元大金。另建議避開祥碩、致茂、景碩、晶碩、TPK-KY、兆豐金、台化及大江等八檔高基期股票。