長安蔚來汽車更名阿維塔科技

長安汽車 20日公告，子公司長安蔚來新能源汽車已正式更名為阿維塔科技，將完全市場化運作，獨立經營與發展，並與華為 、寧德時代聯手，開發自主可控的智慧電動網聯汽車平台（CHN）。

長安蔚來新能源汽車成立於2018年10月，長安與蔚來公司各持股50%，不過後來蔚來退出，長安汽車在去年上半年財報中表示，已收購長安蔚來並納入合併報表範圍，直接持股比率達95.38%。

據了解，目前蔚來汽車主要委託江淮汽車代工，並與江淮汽車合作全力在合肥打造智能汽車產業園。

中新經緯報導，談到牽手華為，長安汽車軟體科技、長安汽車智慧化研究院副總經理張傑，在第五屆世界智慧大會期間表示，華為在整車關鍵零部件及關鍵能力的布局上實力很強，公司持開放態度，非常歡迎業內的領先公司來合作，長安也在進行相關技術的布局，所以更希望在整體的能力上形成很好的互補。

網易汽車報導，長安汽車官方表示，「阿維塔」之名取自英文Avatar，代表遊戲或網路世界中的虛擬化身。

華為將發揮其ICT技術優勢，與阿維塔科技聯合構建研發、通路、服務、生態等全價值鏈環節，為用戶提供全棧智慧汽車解決方案，實現電動汽車智慧化水準。

寧德時代作為動力電池提供商和新能源解決方案服務商，以智慧電動汽車動力電池技術賦能阿維塔科技，並共創安全便捷的能源生態系統。

億歐網報導，業界傳出阿維塔科技將於本月內（5月內）正式發布亮相，並推出五款新能源高階產品，首款車型將是高階純電動SUV，搭載華為的智慧座艙平台CDC 、自動駕駛網域控制站ADC以及部分三電零部件。