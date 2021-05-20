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華為賣車開紅盤 明年衝30萬輛 體驗店年底擴增至1000家

記者林宸誼／綜合報導
華為轉型賣車，首款汽車賽力斯華為智選SF5短短一個月已賣出6500輛。（路透）
華為轉型賣車，首款汽車賽力斯華為智選SF5短短一個月已賣出6500輛。（路透）

華為轉型賣車短短一個月，銷售的第一款汽車賽力斯華為智選SF5（簡稱「SF5」）的預定量已超過6500輛，是去年賽力斯自己通路銷量的六倍，如果橫向對比，SF5的單月銷量已超過蔚來、理想和小鵬三家造車新勢力。

賽力斯是重慶一家小型的新能源汽車公司，SF5是一款增程式電動車，並搭載華為系統。

華為計畫7月底前在200家體驗店賣車，年底拓展到1000家以上，消費者業務兼智慧汽車解決方案業務CEO余承東已在公司內部定下了明年銷售30萬輛的目標。

騰訊新聞深網報導，後續將與華為合作賣車的車企，還包括比亞迪、北汽、賓士和長安等。

在銷售抽成方面，華為與車企的抽成為銷售額的10%左右，其中，經銷商能拿到8%，華為自己只留下2%，實際上就是賣一輛人民幣24.68萬元（約3.83萬美元）的車，華為只拿到人民幣5000元（約776.9美元），而經銷商分到人民幣1.9萬元（約2952.2美元）。

華為4月20日在上海南京東路旗艦店宣布賣車計畫，余承東當時解釋，美國四輪制裁後，華為手機這種高頻、剛需、海量的產品業務遇到巨大的困難，智慧電動汽車銷量雖然沒有手機那麼大，但是單價高，能夠彌補手機的銷量損失。

之後，華為開始改造華為經銷商體系的高階體驗店，目前已在上海、北京、深圳、杭州、成都五個城市開放線下看車和試駕。

一名華為終端銷售體系員工表示，華為設置的標準是門市面積達到200平方公尺就能申請賣車，目前全大陸有幾十家門市在同步改造，華為也在抓緊培訓商家和店員，賣車是從手機業務的FM（Field Master體驗店顧問）轉過去的，負責給商家店員做培訓、溝通貨源和協助門市營運。

該員工表示，門市改造本身成本不高，但商家需要先備四輛車，其中兩輛在門市展示，兩輛試駕，總成本人民幣80多萬元。

按照購車流程，消費者可以先在官網交人民幣1,000元的意向金，再到線下門市試駕；確認想要購買後，再由意向金轉為人民幣1萬元的訂金。銷售人員介紹，SF5的客戶群大多在三、四十歲，財務狀況相對較好，「都比較支持華為品牌」。

多家賽力斯自有銷售門市，均將賽力斯與華為合作的宣傳物料放在醒目位置，一位銷售人員直言，「進店諮詢的客戶可能99%都是衝著華為品牌來的。」

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