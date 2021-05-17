中電動車業砸重金挖人才 年薪人民幣百萬起跳

電動車行業人才爭奪白熱化，特斯拉等電動車業者願給高薪求才。 （本報資料照片）

中國科技公司如過江之鯽投入電動車 領域，人才爭奪白熱化，基本年薪人民幣百萬起跳，重金挖人，汽車 獵頭忙不過來。專家指出，電動車行業百家爭鳴，資金不成問題，人才是成功與否的關鍵。

「從早上9時到晚上9時，一天花12個小時來面試，」集度汽車CEO夏一平說，計畫年底團隊達1000到1500人，目前集度汽車是100人的團隊。

界面新聞報導，集度由百度和吉利兩家企業聯合創辦，2021年加入造車行列，接著是小米、易車宣布造車，OPPO也傳出加入戰局；之前還有富士康、華為、蘋果都高調宣示跨入智慧汽車行業。

汽車獵頭李科認為，電動車行業人才爭奪陷入白熱化，今年行情比去年更好。即便是普通員工也都有30%加薪，中高層主管則是50%的漲薪。對部分稀有人才，企業更是誠意十足，「條件隨便開。」

BOSS直聘在4月公開的一份數據顯示，今年以來，特斯拉 、蔚來、理想和小鵬等造車企業的招聘崗位數量，以及求職者關注熱度都在持續提升。特別是針對自動駕駛研發、智慧座艙設計、軟體工程師、銷售、用戶運營等崗位人才的需求，年增幅已經接近兩倍。

市場分析，對汽車行業來講，人才大致分三類。一是圍繞燃油車的引擎、底盤等核心部件的傳統汽車人才；二是隨著新能源汽車崛起而湧現的電池、電機和電控相關人才，三是目前智能汽車所需要，在智慧駕駛、智慧座艙等細分領域的人才。

電池、電機和電控相關人才隨著新能源汽車產業鏈的成熟，已經沒有那麼緊俏。一位市場獵人頭稱，「智慧化工程師非常不好談，因為他們的選擇會很多。」

智慧汽車人才是隨著第一波造車新勢力誕生的，這類人才的公司多都集中在特斯拉、理想、蔚來、小鵬等少數幾家智慧汽車公司，公司會想盡辦法不讓稀缺人才外流。

透過財務數據，也能看到車企對研發的重視。以小鵬汽車為例，去年研發費用約占總營收三成。董事長何小鵬預計2021年底，研發人員數量將翻一倍。