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貨櫃輪熱度不退 全球運價漲很大

記者黃淑惠／台北15日電
貨櫃海運市場運價繼續飆漲，遠東到美西線才回檔一周，價格就立即反彈。（歐新社）
貨櫃海運市場運價繼續飆漲，遠東到美西線才回檔一周，價格就立即反彈。（歐新社）

貨櫃海運市場運價繼續飆漲，遠東到美西線才回檔一周，價格就立即反彈，遠東到美東及歐洲線續創新高，歐洲線更是一周大漲16.25%，每20呎櫃價格來到5438美元。貨攬業者看到這樣的運價走勢都提醒客戶，「全球貨櫃輪熱度不退，短期內想等運價下跌恐怕很難，客戶該下單就下單吧」。

台灣貨櫃三雄最近成為台股提款機，股價連續多天重挫，市場擔心貨櫃輪景氣是不是出現泡沫化問題。然而，全球貨櫃輪最新一周運價全面大漲，尤其歐洲線漲幅最大。

業界認為，主要還是受到長榮海運承租的「長賜輪」在蘇伊士運河擱淺效應延續，歐洲市場供給變的更吃緊，運價應聲上漲。

台灣最大海運貨攬業台驊分析，貨櫃輪供應鏈就像一張非常複雜的網，只要其中一個環節出問題，就會出現連鎖反應；從去年到今年，因為疫情造成北美、歐洲主要碼頭工人減少，港口塞港，船舶到港率持續偏低，讓船舶周轉率降低，缺櫃問題一直無法改善，運價只能居高不下。

也因為塞港到目前都沒有舒緩，像歐洲蘇伊士運河已正常運作，太多船舶一起到港口準備裝卸，港口無法負荷，作業減緩，許多船舶等待進港，使亞洲區到歐洲船班大亂後，業者也因船舶、貨櫃都無法立即增加，加上歐洲地區即將解禁，各種需求攀升，價格當然喊漲。

美西線上周意外跌價，市場不少人還認為運價已要反轉，有些客戶開始觀望，隨著最新一周運價出爐，各航線運價全面衝高，台灣內貨攬業者都陸續跟客戶說明市場供給真的非常吃緊，越晚下訂單只會卡到旺季的到來，運價要下跌的機會不大，提醒客戶該下單就下單吧。

雖然近期市場對全球海運前景看法分歧，船公司資本支出是一個重要關鍵，長榮、萬海持續進場買船跟造櫃，資本支出不手軟，陽明股東會也說正在研擬造船造櫃計畫。

業界認為，不是看好景氣能維持一段時間，業界不會這麼大規模擴大資本支出，這等於是用行動告訴投資人，看好未來貨櫃輪市場前景。

台灣 蘇伊士運河 長榮

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